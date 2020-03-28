15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирус
Очень наглядная демонстрация.
Бывший инженер НАСА Марк Робер провел эксперимент в одной из американских школ, чтобы показать, как легко могут распространяться вирусы.
Он взял флуоресцентный порошок и «припудрил» им руку учительницы младших классов и еще одного ученика. Другие дети об этом эксперименте не знали.
После обычного школьного дня Робер изучил класс с помощью лампы черного света. Ее используют, чтобы обнаружить флуоресцирующие вещества.
Чтобы устроить такой «светящийся беспорядок», хватило всего двух «переносчиков». Подобным образом могут распространяться и микробы, напоминает Робер.
Анна Лысенко