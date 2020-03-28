Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирус

Очень наглядная демонстрация.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано614 884 +65 280
Скончалось28 687 +3 824
Выздоровело135 671 +8 140
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:51 MSK, 28.03

Бывший инженер НАСА Марк Робер провел эксперимент в одной из американских школ, чтобы показать, как легко могут распространяться вирусы.

Он взял флуоресцентный порошок и «припудрил» им руку учительницы младших классов и еще одного ученика. Другие дети об этом эксперименте не знали.

Во время загрузки произошла ошибка.

После обычного школьного дня Робер изучил класс с помощью лампы черного света. Ее используют, чтобы обнаружить флуоресцирующие вещества.

Инженер обнаружил следы порошка на школьных столах, раковине, учебниках, пеналах, стульях, полу и многих других предметах. Руки и лица детей тоже были перепачканы порошком. Даже лицо учительницы все светилось, хотя она и старалась не прикасаться к нему.

Чтобы устроить такой «светящийся беспорядок», хватило всего двух «переносчиков». Подобным образом могут распространяться и микробы, напоминает Робер.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:00 MSK, 28.03
Коронавирус COVID-19
Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Коронавирус COVID-19: главные события 27 марта
Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
В России представили препарат для лечения коронавируса
«Плачущая» депутат Рады лишилась обоняния из-за коронавируса
Вирусолог дал прогноз по распространению коронавируса в России
В Эквадоре исчез 150-метровый водопад (фото)
В России умер еще один пациент с коронавирусом
В США зафиксировали отрицательные цены на нефть
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Гречка и туалетная бумага — новая валюта. Как социальные сети реагируют на пандемию коронавируса Юмор — все еще лучшее лекарство
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Как Пугачева спасает семью от коронавируса: звезда вывезла всех из дома
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Дети
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за пандемии Какие правила гигиены нужно соблюдать?
Леди
Ани Лорак показала, как выглядела 26 лет назад Певица показала свои «первые уроки вокала».
Новости партнеров
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Установлено, чем российский коронавирус отличается от китайского
Жених Водяновой внезапно отменил свадьбу с ней. Причина уже известна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь