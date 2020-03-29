«Союзмультфильм» создал серию роликов о здоровье (видео)

Карлсон, Мойдодыр, герои «Простоквашино» и другие знаменитые персонажи советских мультфильмов рассказали россиянам, как правильно чихать, беречь здоровье и не поддаваться панике.
Это инициатива киностудии «Союзмультфильм», которая создала серию специальных
«Собрали важные советы от наших героев — они актуальны каждый день, и не только при пандемии», — пишут на странице «Союзмультфильма» в соцсетях.
Ранее к россиянам обратились «Музыкальная студия Александра Гудкова» и «Вечерний Ургант». В клипе «Самоизоляция» они призвали оставаться дома и соблюдать правила карантина.
Анна Лысенко