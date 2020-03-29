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10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Союзмультфильм» создал серию роликов о здоровье (видео)

Советы будут полезны детям и взрослым.

Коронавирус COVID-19
11:33 (мск)В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось8 +4
Выздоровело64 +15
Инфицировано666 211 +72 920
Скончалось30 864 +3 666
Выздоровело141 789 +10 874
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:21 MSK, 29.03

Карлсон, Мойдодыр, герои «Простоквашино» и другие знаменитые персонажи советских мультфильмов рассказали россиянам, как правильно чихать, беречь здоровье и не поддаваться панике.

Это инициатива киностудии «Союзмультфильм», которая создала серию специальных мини-роликов о безопасном поведении во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Карлсон призывает сохранять спокойствие

«Собрали важные советы от наших героев — они актуальны каждый день, и не только при пандемии», — пишут на странице «Союзмультфильма» в соцсетях.

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Мойдодыр показывает, как правильно мыть руки
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Герои "Простоквашино" напоминают, как важно высыпаться
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Как правильно чихать
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В "Приключениях Пети и Волка" призывают беречь пожилых родственников

Ранее к россиянам обратились «Музыкальная студия Александра Гудкова» и «Вечерний Ургант». В клипе «Самоизоляция» они призвали оставаться дома и соблюдать правила карантина.

Анна Лысенко

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