В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о введении всеобщего режима изоляции. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.
Так, покидать квартиру разрешается только в случаях:
В ближайшие дни мэрия планирует ввести еще одну меру — выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска. Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков.
Сообщается, что наказание за нарушение новых ограничений будет установлено в ближайшие дни.
Власти также отмечают, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь лишь о том, что нельзя передвигаться по городу без веской причины.
Кроме того, вводятся следующие меры:
Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.