Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Инженер с помощью лампы показал, как распространяется вирусОчень наглядная демонстрация
Фоторепортажи
16Умерла Инна Макарова
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
21:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции

Без необходимости покидать места проживания нельзя всем жителям независимо от возраста.

Коронавирус COVID-19
22:56 (мск)Международный аэропорт на острове Пхукет закроют с 10 по 30 апреля
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось9 +5
Выздоровело64 +15
Инфицировано713 171 +61 092
Скончалось33 597 +3 284
Выздоровело148 995 +11 676
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:47 MSK, 29.03

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о введении всеобщего режима изоляции. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

Так, покидать квартиру разрешается только в случаях:

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
  • совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
  • необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни мэрия планирует ввести еще одну меру — выходить на улицу можно будет только при наличии специального пропуска. Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный акт Правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без спецпропусков.

Сообщается, что наказание за нарушение новых ограничений будет установлено в ближайшие дни.

Власти также отмечают, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь лишь о том, что нельзя передвигаться по городу без веской причины.

Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного транспорта указом также не предусмотрено.

Кроме того, вводятся следующие меры:

  • Граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
  • Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
  • Москвичам, которые в ближайшие дни останутся дома и не будут пользоваться общественным транспортом с 30 марта по 3 апреля, продлят срок действия проездных на пять дней. Это коснется проездных со сроком действия, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также билетов «ТАТ». Продлить проездной можно будет с 6 апреля. Для этого нужно обратиться в кассу метро, на информационную стойку или в киоск Мосгортранса. При возникновении вопросов можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного устройства).
  • Чтобы помочь тем, кто из-за сложившейся ситуации потеряет работу, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц (в Подмосковье — 15 тысяч рублей). Она будет назначена автоматически, без заявлений.

Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. В городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:25 MSK, 29.03
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 29 марта
В Москве и Подмосковье с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции
Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Число погибших от коронавируса в России выросло до 9
Умер писатель Юрий Бондарев
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Кержакова обвинили в нарушении карантина
Родители показали, чем заняты их дети на карантине (фото)
Огромный торнадо обрушился на американский город (видео)
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Что будет дальше?
Горячие темы на Авто
УррА, пятница! 223
Как легко быть добрым за счет других. 200
Ответственность за нарушение карантина. 160
Кстати, про карантин 162
Кино
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным Пара поучаствовала в новой программе «Детки-предки»
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
Gnezdo.ru
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Леди
Оксана Самойлова подогрела слухи о разводе с Джиганом Модель сообщила, отношения разрушились.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь