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Глобальная дезинфекцияКак в разных странах мира обрабатывают улицы
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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Глобальная дезинфекция: как в разных странах мира обрабатывают улицы (фото)

Кадры, напоминающие фильм-катастрофу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано724 945 +55 633
Скончалось34 041 +3 059
Выздоровело152 314 +10 214
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 30.03
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

По данным Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, новый коронавирус COVID-19 распространился более чем в 100 странах мира. Им заразились свыше 720 тысяч человек, количество погибших превысило 34 тысячи, а выздоровели более 152 тысяч человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания сейчас в США (142,5 тыс.), которые всего за неделю обошли Италию (97,6 тыс.) и Китай (82,1 тыс.). В России количество зараженных коронавирусом превысило 1,8 тыс. человек.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Власти государств принимают для борьбы с коронавирусом разные меры, но основные меры предосторожности остаются неизменными: карантин (закрытие общественных мест, запрет на массовые собрания, безопасная дистанция), самоизоляция и дезинфекция. Последнее актуально и для дома, и для улицы.

Во многих странах мира сейчас проводится массовая дезинфекция улиц, общественного транспорта и помещений. Чаще всего для борьбы с вирусом используют смесь хлорной извести и воды. Ее распыляют из грузовиков, поливальных машин, беспилотников, роботов, а также с помощью специальных бригад рабочих.

Многочисленные фото показывают, как в разных странах мира по улицам ходят люди в защитных костюмах и масках и распыляют дезинфицирующий раствор из баллонов на спине. Все это напоминает кадры из фильма-катастрофы, но эффективность такой борьбы с вирусом неоспорима.

Екатерина Гура

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Во время загрузки произошла ошибка.
12:24 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 30.03
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