12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Глобальная дезинфекция: как в разных странах мира обрабатывают улицы (фото)
Кадры, напоминающие
По данным Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, новый коронавирус COVID-19 распространился более чем в 100 странах мира. Им заразились свыше 720 тысяч человек, количество погибших превысило 34 тысячи, а выздоровели более 152 тысяч человек.
Больше всего подтвержденных случаев заболевания сейчас в США (142,5 тыс.), которые всего за неделю обошли Италию (97,6 тыс.) и Китай (82,1 тыс.). В России количество зараженных коронавирусом превысило 1,8 тыс. человек.
Власти государств принимают для борьбы с коронавирусом разные меры, но основные меры предосторожности остаются неизменными: карантин (закрытие общественных мест, запрет на массовые собрания, безопасная дистанция), самоизоляция и дезинфекция. Последнее актуально и для дома, и для улицы.
Во многих странах мира сейчас проводится массовая дезинфекция улиц, общественного транспорта и помещений. Чаще всего для борьбы с вирусом используют смесь хлорной извести и воды. Ее распыляют из грузовиков, поливальных машин, беспилотников, роботов, а также с помощью специальных бригад рабочих.
Многочисленные фото показывают, как в разных странах мира по улицам ходят люди в защитных костюмах и масках и распыляют дезинфицирующий раствор из баллонов на спине. Все это напоминает кадры из
Екатерина Гура