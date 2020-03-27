Мировые бренды сменили логотипы по правилам «безопасной дистанции»

Глобальный карантин заставил мировые бренды пересмотреть свои логотипы. Поддерживая призывы остаться дома и соблюдать безопасную социальную дистанцию, многие известные компании начали выпускать социальную рекламу, а также менять привычные слоганы и логотипы на тематические.
Призывая людей изолироваться друг от друга, компании стали разделять буквы, слова и объекты в своих логотипах для сохранения «безопасной дистанции». К мировым брендам также начали подключаться и российские компании и организации. Одними из первых свои фирменные знаки поменяли ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс» из Казани.
Екатерина Гура