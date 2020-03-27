Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мировые бренды сменили логотипы по правилам «безопасной дистанции»

Они просят людей оставаться дома.

Коронавирус COVID-19
14:04 (мск)Москвичам раскрыли особенности лечения на дому
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано1 036+196
Скончалось3+1
Выздоровело45+7
Инфицировано542 788+75 195
Скончалось24 361+3 181
Выздоровело124 351+91 834
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
4
фотографии

Глобальный карантин заставил мировые бренды пересмотреть свои логотипы. Поддерживая призывы остаться дома и соблюдать безопасную социальную дистанцию, многие известные компании начали выпускать социальную рекламу, а также менять привычные слоганы и логотипы на тематические.

Призывая людей изолироваться друг от друга, компании стали разделять буквы, слова и объекты в своих логотипах для сохранения «безопасной дистанции». К мировым брендам также начали подключаться и российские компании и организации. Одними из первых свои фирменные знаки поменяли ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс» из Казани.

Футбольный клуб «Рубин»
Хоккейный клуб «Ак Барс»
Audi
Футбольный клуб Интер Майами
KFC
Volkswagen
McDonald's
Бейсбольная команда Бостон Ред Сокс

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Коронавирус COVID-19
Глава Роспотребнадзора: 20% заболевших COVID-19 заразились в России
Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая
Путин подписал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
В России умер пациент с коронавирусом
Мишустин призвал ввести жесткие ограничения во всей России
ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)
В администрации Кремля выявлен случай заболевания коронавирусом
РЖД изменили логотип из-за ситуации с COVID-19
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Почти идеальные умные часы по отличной цене Стоят дешевле Watch GT 2, умеют все то же самое
Авто
Еще 10 марок подняли цены на авто за последние 10 дней Падение рубля и пандемия коронавируса неизбежно сказались на российском авторынке. Публикуем новые ценовые данные
Кино
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса Звезде фильма «Крокодил Данди» было 69 лет
Новости партнеров
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Жених Водяновой внезапно отменил свадьбу с ней. Причина уже известна
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Популярные темы на «Детях»
Фототема про все, кроме... 355
Ситуация с коронавирусом. Погадаем на кофейной гуще? 302
Свадьба 225
Грустная любовь веселого сказочника. 111
Леди
70-летняя Бабкина показала молодого возлюбленного (фото) Певица впервые за долгое время поделилась совместным фото с Евгением Гором.
Новости партнеров
Деньги из банкоматов снять будет невозможно
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь