Россияне массово повторяют известные картины (фото)

Российские пользователи соцсетей стали массово повторять сцены из знаменитых картин.
Оставаясь дома
Забавные фото под тегами #самоизоляция, #изоляция и #угадайкартину — это местный вариант всемирного флешмоба на время карантина, поддержанного ведущими музеями. Среди них — Музей Гетти и «Метрополитен» в США, Рейксмузей в Амстердаме, PinchukArtCentre и другие.
В Музее Гетти правила игры описали так: «Мы призываем вас воссоздать произведение искусства с предметами (и людьми) в вашем доме. Выберите свою любимую работу. Найдите три подходящие вещи в вашем доме. Воссоздайте произведение искусства с этими элементами».
Анна Лысенко