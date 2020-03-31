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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне массово повторяют известные картины (фото)

Очень креативно и невероятно смешно.

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РоссияМир
Инфицировано1 836 +302
Скончалось9
Выздоровело66 +2
Инфицировано787 010 +62 809
Скончалось37 829 +3 803
Выздоровело166 214 +14 143
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:05 MSK, 31.03

Российские пользователи соцсетей стали массово повторять сцены из знаменитых картин.

Оставаясь дома из-за пандемии коронавируса COVID-19, они заворачиваются в шторы, надевают на головы подушки или седлают воображаемых лошадей, чтобы походить на персонажей эпохи Возрождения или Средневековья.

"Человек в красном тюрбане" Яна Ван Эйка

Забавные фото под тегами #самоизоляция, #изоляция и #угадайкартину — это местный вариант всемирного флешмоба на время карантина, поддержанного ведущими музеями. Среди них — Музей Гетти и «Метрополитен» в США, Рейксмузей в Амстердаме, PinchukArtCentre и другие.

«Уродливая герцогиня» Квентина Массейса

В Музее Гетти правила игры описали так: «Мы призываем вас воссоздать произведение искусства с предметами (и людьми) в вашем доме. Выберите свою любимую работу. Найдите три подходящие вещи в вашем доме. Воссоздайте произведение искусства с этими элементами».

«Алёнушка» Виктора Васнецова
Винсент Ван Гог, автопортрет
«Бар в „Фоли-Бержер“» Эдуарда Мане
«Грачи прилетели» Алексея Саврасова
Портрет Федериго да Монтефельтро работы Пьеро делла Франческа
«Всадница» Карла Брюллова
Реклама «Moët & Chandon» Альфонс Муха
«Скудная трапеза» Пабло Пикассо
«Американская готика» Грант Вуд
«Неизвестная» Иван Крамской

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 09:40 MSK, 31.03
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