15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец переоделся кустом ради прогулки во время карантина (видео)
Его приключения на видео сняли соседи
В Великобритании в конце марта ввели карантин и запретили гражданам выходить из дома без уважительной причины, но некоторые люди не очень согласны с этими правилами и пытаются выбраться из дома всеми возможными способами.
Особенно в этом преуспел неизвестный британец из города Стивенэйдж, графство Хартфордшир. Мужчина ежедневно выходит на улицу, и пока это сходит ему с рук. А все потому, что он гениально маскируется под зеленый куст. Он надевает специальный маскировочный костюм и передвигается короткими перебежками, время от времени замирая и пристраиваясь к настоящей растительности, пишет Daily Mail.
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Екатерина Гура