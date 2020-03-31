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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец переоделся кустом ради прогулки во время карантина (видео)

Его приключения на видео сняли соседи

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РоссияМир
Инфицировано2 337 +500
Скончалось17 +8
Выздоровело121 +55
Инфицировано801 400 +63 471
Скончалось38 743 +3 724
Выздоровело172 657 +16 150
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:43 MSK, 31.03

В Великобритании в конце марта ввели карантин и запретили гражданам выходить из дома без уважительной причины, но некоторые люди не очень согласны с этими правилами и пытаются выбраться из дома всеми возможными способами.

Особенно в этом преуспел неизвестный британец из города Стивенэйдж, графство Хартфордшир. Мужчина ежедневно выходит на улицу, и пока это сходит ему с рук. А все потому, что он гениально маскируется под зеленый куст. Он надевает специальный маскировочный костюм и передвигается короткими перебежками, время от времени замирая и пристраиваясь к настоящей растительности, пишет Daily Mail.

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Похождения забавного нарушителя из окна своего дома снимают его соседи — Николас Мюррей и его девушка Мэдлин Мэй-Дэвис. Ребята публикуют видео с «человеком-кустом» в своих соцсетях, благодаря чему неизвестный герой уже успел прославиться на весь мир.

Екатерина Гура

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