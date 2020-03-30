Mail.ru Group рассказала пожилым людям, как вести себя на карантине

Самоизоляция — самый надежный способ защиты от коронавируса, особенно для пожилых людей. Чтобы напомнить об этом нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, Mail.ru Group выпустила отдельный спецпроект для россиян старше 65 лет. Его главной героиней стала Нинэль Борисовна Тимирязева — 81-летний корректор Леди Mail.ru.
Работающая пенсионерка поделилась своими впечатлениями о переходе на домашний режим и рассказала о том, что ей пришлось изменить в своей жизни в связи с карантином. Например, отказаться от поездки в Италию, запланированной на начало марта.
В рамках проекта Нинэль Борисовну попросили поучаствовать в небольшом эксперименте: протестировать приложения и сервисы, которые помогают сделать жизнь на карантине более удобной. На своем примере героиня объяснила, с какими сложностями можно столкнуться при заказе еды, продуктов и лекарств онлайн и как с ними справиться.
Кроме того, проект рассказывает, какие технологии могут пригодиться пожилому человеку. Например, чем может быть полезен фитнес-браслет, как найти работу после 60 лет и где еще можно разгадывать кроссворды и судоку, кроме газет.
Проект помогает пожилым людям смотреть на ситуацию позитивно. К вынужденной самоизоляции можно относиться не как к проблеме, а как к возможности узнать что-то новое и подружиться с технологиями, тем самым облегчив себе жизнь и на время карантина, и после него.