Американка «превратила» себя в картошку во время рабочего совещания

Директор некоммерческой организации People For the American Way из США Лизет Окампо во время видеосовещания с подчиненными случайно активировала фильтр в программе связи и «превратила» себя в картошку.
Заметив неладное, женщина попыталась отключить фильтр, но так и не поняла, как это сделать. В итоге ей пришлось провести в образе картошки все совещание.
Одна из сотрудниц Лизет Рейчел Клегг не упустила возможности подшутить над начальницей. Она сделала снимок экрана и опубликовала его в Twitter, пишет The Mirror.
Кстати, после того, как социальная жизнь большинства людей в связи с карантином перетекла в виртуальное пространство, подобных ошибок со случайными фильтрами становится все больше.
Например, в середине марта двое итальянских священников превратили себя в космонавтов, случайно активировав маски Facebook во время онлайн-молитвы.