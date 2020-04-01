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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка «превратила» себя в картошку во время рабочего совещания

Она не смогла отключить фильтр и провела в «образе» все собрание.

Директор некоммерческой организации People For the American Way из США Лизет Окампо во время видеосовещания с подчиненными случайно активировала фильтр в программе связи и «превратила» себя в картошку.

Заметив неладное, женщина попыталась отключить фильтр, но так и не поняла, как это сделать. В итоге ей пришлось провести в образе картошки все совещание.

Одна из сотрудниц Лизет Рейчел Клегг не упустила возможности подшутить над начальницей. Она сделала снимок экрана и опубликовала его в Twitter, пишет The Mirror.

Кстати, после того, как социальная жизнь большинства людей в связи с карантином перетекла в виртуальное пространство, подобных ошибок со случайными фильтрами становится все больше.

Например, в середине марта двое итальянских священников превратили себя в космонавтов, случайно активировав маски Facebook во время онлайн-молитвы.

Екатерина Гура

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