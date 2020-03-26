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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянские священники провели службы с фильтрами на смартфоне

Космический шлем и падающие звезды оказались очень к месту.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03

Сразу два итальянских священника в конце марта стали знаменитыми в соцсетях. Они оба совершили одну и ту же роковую ошибку, проводя онлайн-службы с помощью камеры на своих смартфонах.

Первым отличился священник по имени Паоло Лонго из церкви Сан-Пьетро и Сан-Бенедетто-Ди-Полла в Салерно. Он проводил молитвенный стрим в Facebook из-за коронавируса. Однако святой отец случайно нажал не ту кнопку на телефоне и активировал фильтры («забавные маски»), а потому молился он в космическом шлеме, с заячьими ушами, падающими звездами, черной шляпе с очками и в других смешных образах.

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После того, как Лонго понял свою ошибку, он отключил маски и сказал, что смех, как и молитва, помогает преодолеть трудности.

Через день его коллега, имя которого пока неизвестно, также проводил онлайн-проповедь на Facebook и совершил ту же ошибку. Он также случайно активировал те же самые фильтры и тоже «превратился» в космонавта, кролика и спортсмена. Однако, заметив неладное, священнослужитель прервал трансляцию и обвинил во всем «интернет-шутников», заявив, что «сейчас не время смеяться», пишет Daily Mail.

Это уже далеко не первый раз, когда коварные фильтры подводят публичных людей. С забавными масками выступали политики и полицейские, а совсем недавно с фильтрами появился в прямом эфире погодный репортер из США.

Екатерина Гура

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