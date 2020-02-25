Журналист вышел в прямой эфир с фильтрами на камере смартфона

Журналист и ведущий новостей на американском канале News13 Джастин Хинтон в конце февраля отправился в округ Мэдисон, чтобы на месте рассказать о погодных условиях на трассе. Выйдя в прямой эфир с помощью камеры на смартфоне, Джастин принялся рассказывать об осадках и видимости на дороге, но телезрителей заинтересовало нечто другое.
Во время репортажа с журналистом стали происходить странные вещи: у него внезапно появлялись и исчезали нарисованные усы, гантели, шляпа и медаль, а вместе с настоящим снегом с неба падали нарисованные звезды и конфетти.
Как оказалось, Джастин случайно активировал на смартфоне фильтры, но узнал он об этом уже после того, как репортаж закончился.
По словам журналиста, коллега в наушник сказал ему, что с изображением «что-то не так», но Хинтон подумал, что речь идет о техническом сбое и продолжил вести репортаж.
Забавные фильтры моментально сделали репортера звездой на его телеканале и в соцсетях. Его коллеги даже подготовили про него отдельный репортаж в выпуске новостей.
Сам Джастин к инциденту отнесся с улыбкой и отметил, что после выхода сюжета на экраны, ему пришло множество сообщений от телезрителей, которые благодарили его за хорошее настроение.
Кстати, это уже не первый случай, когда фильтры на смартфоне включаются в самый неподходящий момент. Так, в 2019 году полицейский из Канады во время серьезной пресс-конференции внезапно превратился в кота.