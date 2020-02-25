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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналист вышел в прямой эфир с фильтрами на камере смартфона

Теперь он стал звездой телеканала и соцсетей.

Журналист и ведущий новостей на американском канале News13 Джастин Хинтон в конце февраля отправился в округ Мэдисон, чтобы на месте рассказать о погодных условиях на трассе. Выйдя в прямой эфир с помощью камеры на смартфоне, Джастин принялся рассказывать об осадках и видимости на дороге, но телезрителей заинтересовало нечто другое.

Во время репортажа с журналистом стали происходить странные вещи: у него внезапно появлялись и исчезали нарисованные усы, гантели, шляпа и медаль, а вместе с настоящим снегом с неба падали нарисованные звезды и конфетти.

Как оказалось, Джастин случайно активировал на смартфоне фильтры, но узнал он об этом уже после того, как репортаж закончился.

По словам журналиста, коллега в наушник сказал ему, что с изображением «что-то не так», но Хинтон подумал, что речь идет о техническом сбое и продолжил вести репортаж.

Забавные фильтры моментально сделали репортера звездой на его телеканале и в соцсетях. Его коллеги даже подготовили про него отдельный репортаж в выпуске новостей.

Сам Джастин к инциденту отнесся с улыбкой и отметил, что после выхода сюжета на экраны, ему пришло множество сообщений от телезрителей, которые благодарили его за хорошее настроение.

Thanks everyone for playing. Here is your prize: https://www.facebook.com/News13/videos/214773529637853/ Backstory:...

Опубликовано Justin Hinton Четверг, 20 февраля 2020 г.

Кстати, это уже не первый случай, когда фильтры на смартфоне включаются в самый неподходящий момент. Так, в 2019 году полицейский из Канады во время серьезной пресс-конференции внезапно превратился в кота.

Екатерина Гура

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