Журналистка, не пустившая в кадр прохожего, стала звездой Сети

В начале июля по соцсетям распространилось короткое видео с журналисткой Дарлой Майлс, которая работает на канале WABC-TV в Нью-Йорке. В ролике показан фрагмент репортажа, вышедшего в прямой эфир 3 июля с автобусной автостанции, работа которой оказалась парализована из-за перевернувшегося неподалеку мусоровоза.
И это мог быть обыкновенный репортаж, если бы не небольшой форс-мажор. Прямо во время прямого включения между Дарлой и оператором попытался пройти случайный прохожий.
Журналистка отреагировала мгновенно и остановила мужчину уверенным движением руки, после чего продолжила свой рассказ с места событий.
Этот момент настолько понравился зрителям, что видео с Дарлой быстро распространилось по соцсетям, а пользователи в комментариях начали сравнивать журналистку с женщинами-супергероями и игроками в американский футбол.