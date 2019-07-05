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19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналистка, не пустившая в кадр прохожего, стала звездой Сети

Вот что значит профессионал своего дела.

В начале июля по соцсетям распространилось короткое видео с журналисткой Дарлой Майлс, которая работает на канале WABC-TV в Нью-Йорке. В ролике показан фрагмент репортажа, вышедшего в прямой эфир 3 июля с автобусной автостанции, работа которой оказалась парализована из-за перевернувшегося неподалеку мусоровоза.

И это мог быть обыкновенный репортаж, если бы не небольшой форс-мажор. Прямо во время прямого включения между Дарлой и оператором попытался пройти случайный прохожий.

Журналистка отреагировала мгновенно и остановила мужчину уверенным движением руки, после чего продолжила свой рассказ с места событий.

Этот момент настолько понравился зрителям, что видео с Дарлой быстро распространилось по соцсетям, а пользователи в комментариях начали сравнивать журналистку с женщинами-супергероями и игроками в американский футбол.

Екатерина Гура

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