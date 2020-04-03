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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянцы отблагодарили российских врачей борщом

Российские специалисты помогают им бороться с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 026 974 +75 073
Скончалось53 975 +5 691
Выздоровело217 433 +15 091
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:02 MSK, 03.04

Российский вирусолог Александр Семенов, который сейчас вместе с коллегами находится в Италии, опубликовал на Facebook милое фото о радушии итальянцев. Чтобы отблагодарить своих зарубежных коллег, местный повар приготовил для российской команды врачей и военных борщ. Однако в пояснительной записке повар извинился, отметив, что готовил его в первый раз.

Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. Нам пошли навстречу. Сегодня маленький праздник и огромный сюрприз для всех ребят.

Опубликовано Alexander Semenov Среда, 1 апреля 2020 г.

Семенов отметил, что, хоть борщ в исполнении итальянского повара получился обычным свекольником, никто не расстроился. Россияне уже успели соскучиться по домашней еде, а потому специально приготовленный для них суп стал приятным сюрпризом и большим праздником.

Напомним, что в конце марта в рамках операции «Из России с любовью», Россия направила в Италию 15 самолетов с оборудованием для диагностики заболеваний и дезинфекции помещений, а также предоставила около ста российских военных вирусологов и эпидемиологов и восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:02 MSK, 03.04
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