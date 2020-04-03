Итальянцы отблагодарили российских врачей борщом

Российский вирусолог Александр Семенов, который сейчас вместе с коллегами находится в Италии, опубликовал на Facebook милое фото о радушии итальянцев. Чтобы отблагодарить своих зарубежных коллег, местный повар приготовил для российской команды врачей и военных борщ. Однако в пояснительной записке повар извинился, отметив, что готовил его в первый раз.
Семенов отметил, что, хоть борщ в исполнении итальянского повара получился обычным свекольником, никто не расстроился. Россияне уже успели соскучиться по домашней еде, а потому специально приготовленный для них суп стал приятным сюрпризом и большим праздником.
Напомним, что в конце марта в рамках операции «Из России с любовью», Россия направила в Италию 15 самолетов с оборудованием для диагностики заболеваний и дезинфекции помещений, а также предоставила около ста российских военных вирусологов и эпидемиологов и восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом.