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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый флешмоб: актеры пытаются надеть футболку, стоя на руках (видео)

Задача оказалась не из легких.

В конце марта в соцсетях появился необычный флешмоб под названием Handstand Challenge — участники должны надеть футболку, стоя на руках. Хоть задача кажется абсолютно безумной и практически невыполнимой, немалый интерес к челленджу проявили знаменитости.

Одним из первых надеть футболку в экстремальных условиях решился 23-летний британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука. Он опубликовал видео с челленджем в соцсетях и бросил вызов своему другу Харрисону Остерфилду, а также известным коллегам — Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу.

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Том Холланд

Первый практически сразу же откликнулся на приглашение и тоже сумел надеть футболку стоя вниз головой.

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Джейк Джилленхол

А вот Райан Рейнольдс даже не стал стараться — он опубликовал видео, в котором показал свою реакцию на старания коллег, а в конце сказал свое решительное «Нет», пишет The Cut.

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Райан Рейнольдс

Но, судя по всему, этот челлендж мы забудем еще не скоро, так как знаменитости стали массово приглашать друг друга присоединиться к флешмобу. Например, Джилленхол бросил вызов Хью Джекману, рэперу 50 Cent и своей сестре Мэгги.

Екатерина Гура

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