18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый флешмоб: актеры пытаются надеть футболку, стоя на руках (видео)
Задача оказалась не из легких.
В конце марта в соцсетях появился необычный флешмоб под названием Handstand Challenge — участники должны надеть футболку, стоя на руках. Хоть задача кажется абсолютно безумной и практически невыполнимой, немалый интерес к челленджу проявили знаменитости.
Одним из первых надеть футболку в экстремальных условиях решился 23-летний британский актер Том Холланд, известный по роли
Первый практически сразу же откликнулся на приглашение и тоже сумел надеть футболку стоя вниз головой.
А вот Райан Рейнольдс даже не стал стараться — он опубликовал видео, в котором показал свою реакцию на старания коллег, а в конце сказал свое решительное «Нет», пишет The Cut.
Но, судя по всему, этот челлендж мы забудем еще не скоро, так как знаменитости стали массово приглашать друг друга присоединиться к флешмобу. Например, Джилленхол бросил вызов Хью Джекману, рэперу 50 Cent и своей сестре Мэгги.
Екатерина Гура