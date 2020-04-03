19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США появился пес-курьер, который доставляет покупателям вино (видео)
Дело в том, что на работу хозяйка Лори Ята взяла и своего пса — 11-летнего боксера по кличке Сода. У него даже есть специальная сумка, куда помещаются две бутылки вина. Сода не просто сводит к минимуму контакт между людьми (и тем самым минимизирует риск заражения коронавирусом), но и дарит клиентам хорошее настроение.
Покупатели могут погладить пса, отблагодарить его вкусняшками, которые находятся в кармашке в его сумке, или оставить ему чаевые. По словам Лори, перед отправкой вина она спрашивает у клиентов какого курьера им бы хотелось видеть, и 10 из 10 выбирают Соду.
Пес уже успел стать любимцем покупателей и ходячей рекламой винодельни — о нем даже сняли сюжет на местном телевидении, пишет Eonline.
Екатерина Гура