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19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США появился пес-курьер, который доставляет покупателям вино (видео)

Коллег-людей он уже оставил без работы.

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Инфицировано1 056 777 +75 556
Скончалось55 781 +5 551
Выздоровело221 595 +16 990
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:52 MSK, 03.04

Из-за коронавируса многие магазины в США сейчас работают только в режиме доставки. Среди них — винодельня «Stone House Urban Winery» из американского города Хейгерстаун в штате Мэриленд. Помимо хозяйки, в качестве курьера работают и несколько продавцов, но скоро у них не останется работы.

Дело в том, что на работу хозяйка Лори Ята взяла и своего пса — 11-летнего боксера по кличке Сода. У него даже есть специальная сумка, куда помещаются две бутылки вина. Сода не просто сводит к минимуму контакт между людьми (и тем самым минимизирует риск заражения коронавирусом), но и дарит клиентам хорошее настроение.

Покупатели могут погладить пса, отблагодарить его вкусняшками, которые находятся в кармашке в его сумке, или оставить ему чаевые. По словам Лори, перед отправкой вина она спрашивает у клиентов какого курьера им бы хотелось видеть, и 10 из 10 выбирают Соду.

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Пес уже успел стать любимцем покупателей и ходячей рекламой винодельни — о нем даже сняли сюжет на местном телевидении, пишет Eonline.

Екатерина Гура

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