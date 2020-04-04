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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мусор в Австралии стали выносить «киборги» (видео)

Жители австралийских городов в шутку наряжаются в костюмы инопланетян и ходячих палаток, чтобы вынести мусор. Так австралийцы пытаются одновременно обезопасить себя от коронавируса и поднять настроение окружающим.

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Скончалось60 874 +5 782
Выздоровело233 807 +14 788
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04

Один из австралийцев облачился в костюм далека — инопланетянина-полукиборга из сериала «Доктор Кто».

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В городе Маккай парень забрался в танк Tiger I.

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А в городке Чинчилла семейная пара вывозит свой мусорный контейнер в «костюме» палатки.

«Мы с мужем хотели повеселиться во время нашего единственного выхода на улицу в карантин. Надеемся, это заставит людей улыбнуться», — прокомментировала австралийка ролик, размещенный в соцсетях.

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По данным на 4 апреля в Австралии коронавирусная инфекция подтверждена у 5,6 тысяч человек, скончались 30 больных.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
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