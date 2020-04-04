Мусор в Австралии стали выносить «киборги» (видео)

Один из австралийцев облачился в костюм далека —
В городе Маккай парень забрался в танк Tiger I.
А в городке Чинчилла семейная пара вывозит свой мусорный контейнер в «костюме» палатки.
«Мы с мужем хотели повеселиться во время нашего единственного выхода на улицу в карантин. Надеемся, это заставит людей улыбнуться», — прокомментировала австралийка ролик, размещенный в соцсетях.
По данным на 4 апреля в Австралии коронавирусная инфекция подтверждена у 5,6 тысяч человек, скончались 30 больных.
Анна Лысенко