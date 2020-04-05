12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли «последнего» хищного динозавра
Он был пернатым и обладал маневренностью кошки.
Пернатый Dineobellator notohesperus, который жил в
Первые останки этого хищника были обнаружены в 2008 году в верхнемеловой формации Охо Аламо. В последующие годы американские ученые смогли собрать новые фрагменты и реконструировать его внешний облик. В 2020 году группа палеонтологов под руководством Стивена Ясински назвала и описала новый вид. Их работа опубликована в Scientific Reports.
Dineobellator принадлежит к роду дромеозаврид — небольших хищных
Элементы скелета говорят о том, что он был очень ловким и выносливым, с подвижными лапами, которые хорошо сгибались, позволяя легко хватать и удерживать добычу. Гибкий, как у кошек, хвост повышал маневренность во время охоты.
Dineobellator notohesperus сосуществовали с крупными динозаврами: цератопсидами, гадрозаврами, сальтазавридами, а также млекопитающими и черепахами, которыми питались.
Анна Лысенко