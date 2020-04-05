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12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли «последнего» хищного динозавра

Он был пернатым и обладал маневренностью кошки.

Источник: Sergey Krasovskiy

Пернатый Dineobellator notohesperus, который жил в Нью-Мексико 67 миллионов лет назад, являлся одним из последних известных хищных динозавров.

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Первые останки этого хищника были обнаружены в 2008 году в верхнемеловой формации Охо Аламо. В последующие годы американские ученые смогли собрать новые фрагменты и реконструировать его внешний облик. В 2020 году группа палеонтологов под руководством Стивена Ясински назвала и описала новый вид. Их работа опубликована в Scientific Reports.

Dineobellator принадлежит к роду дромеозаврид — небольших хищных динозавров-тероподов, которые обитали на всех континентах. Длина пернатого динозавра составляла всего около 2 метров, а масса — 18−22 кг.

Элементы скелета говорят о том, что он был очень ловким и выносливым, с подвижными лапами, которые хорошо сгибались, позволяя легко хватать и удерживать добычу. Гибкий, как у кошек, хвост повышал маневренность во время охоты.

Dineobellator notohesperus сосуществовали с крупными динозаврами: цератопсидами, гадрозаврами, сальтазавридами, а также млекопитающими и черепахами, которыми питались.

Анна Лысенко

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