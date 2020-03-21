16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что динозавров убила темнота
Сажа в атмосфере привела к гибели растений, а затем и животных.
Вымирание динозавров 66 миллионов лет назад было спровоцировано не резким похолоданием, а темнотой, заявляют американские исследователи в статье, опубликованной в Geophysical Research Letters.
Новые исследования показывают, что сажа от глобальных пожаров, вызванных одним или несколькими астероидами, могла блокировать солнечный свет достаточно долго и тем самым привести к массовому вымиранию.
Ученые смоделировали выбросы серы, пыли и сажи во время падения астероида на полуостров Юкатан в Мексике, произошедшего 66 млн лет назад. Результаты показали, что падение температур после этого события было бы резким, но недостаточно разрушительным для такого массового вымирания.
По словам ученых, это событие далекого прошлого дает хорошее представление о том, что ждет человечество в случае ядерной зимы.
Анна Лысенко