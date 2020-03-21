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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что динозавров убила темнота

Сажа в атмосфере привела к гибели растений, а затем и животных.

Источник: AP 2020

Вымирание динозавров 66 миллионов лет назад было спровоцировано не резким похолоданием, а темнотой, заявляют американские исследователи в статье, опубликованной в Geophysical Research Letters.

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Мел-палеогеновое вымирание было одним из пяти «великих массовых вымираний» на планете и уничтожило около 75% всех видов на Земле, в том числе нептичьих динозавров. Среди возможных причин катастрофы называют падение астероида, столкновение с кометой, взрыв сверхновой звезды, усиление вулканической активности, изменение глобальных температур и другие явления.

Новые исследования показывают, что сажа от глобальных пожаров, вызванных одним или несколькими астероидами, могла блокировать солнечный свет достаточно долго и тем самым привести к массовому вымиранию.

Ученые смоделировали выбросы серы, пыли и сажи во время падения астероида на полуостров Юкатан в Мексике, произошедшего 66 млн лет назад. Результаты показали, что падение температур после этого события было бы резким, но недостаточно разрушительным для такого массового вымирания.

Но упав, астероид поднял целые облака раскаленной материи в верхние слои атмосферы. Оттуда она упала обратно на Землю, вызывая глобальные пожары. Сажа от пожаров могла надолго скрыть солнце. В итоге погибли фотосинтезирующие растения, которые служили пищей для многих животных.

По словам ученых, это событие далекого прошлого дает хорошее представление о том, что ждет человечество в случае ядерной зимы.

Анна Лысенко

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