Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
24Дезинфекция по всему миру
20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 5 апреля

Экономисты прогнозируют России двухлетнюю рецессию, Трамп объявил о начале «самого сложного периода» для США, а многие профессии ожидает забвение.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 249 107 +78 948
Скончалось67 999 +4 167
Выздоровело256 059 +18 081
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 05.04
Источник: Агентство «Москва»

В России новые случаи заражения коронавирусом

Читайте также
Папа Римский начал ритуалы Страстной недели, отслужив мессу в пустом соборе Святого Петра

За сутки в стране выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.

Трамп предупредил о большом количестве смертей

В США на этой и следующей неделях ожидают большое количество жертв коронавируса COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, это станет самым сложным периодом для Соединенных Штатов.

Что происходит с застрявшими за границей россиянами

В ночь на 4 апреля Россия приостановила эвакуацию граждан РФ, застрявших за рубежом из-за закрытия границ на фоне пандемии. В оперштабе уверили: вскоре будет сформирован новый график их возвращения на родину. Застрявшие тем временем экономят последние из оставшихся денег.

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России. Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней.

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Читайте также
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Главный врач больницы в Коммунарке подтвердил, что возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

Коронавирус приведет к рекордному сокращению выбросов в атмосферу

Пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны. Сокращение может составить до 5%. Такая цифра не наблюдалась больше 70 лет. Но если правительства стран не приступят к серьезным структурным изменениям в сфере экологии, сокращение выбросов будет кратковременным.

Для возвращающихся из-за границы россиян создадут систему идентификации

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся из-за рубежа. Поручение Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

Военкоматы работают по-новому

Все сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу в связи с распространением коронавируса COVID-19. Призыв в армию при этом будет проходить по плану — с 1 апреля по 15 июля.

Названы профессии, которые станут невостребованными после пандемии

Читайте также
Певица Pink перенесла коронавирус

Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу. Распространение заболевания COVID-19, которое затронуло уже более 1,2 миллиона человек во всем мире, подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса.

Врач показал на видео, как самому сделать маску

Врач доказал, что сделать защитную маску можно практически из любых тканевых вещей, в том числе из шарфов или футболок. Видеозапись, на которой специалист демонстрирует способ изготовление маски, распространил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

Доктор Алан Драммонд заявил, что всем наплевать на то, когда возобновится сезон в НХЛ. «Я тоже люблю спорт, но сейчас вообще не до того», — сказал врач. Он подчеркнул, что доктора сейчас сражаются за жизни людей, а борьба с коронавирусом — главная цель на данный момент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 05.04
Коронавирус COVID-19
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В Испании заявили о замедлении распространения коронавируса
Украина оказалась на уровне Африки по тестированию на COVID-19
В Великобритании заметили солнечный столб (фото)
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Горячие темы на Авто
Ну блин пятница же! 320
А кто-нибудь в курсе ? 256
Самоизоляция и отцы 201
Избавимся ли мы от комплекса неполноценности? 169
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Новости партнеров
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Путин уехал из Москвы на карантин
Льву Лещенко стало хуже
Информация о Курилах, которую знали единицы. Но больше не скрывают
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Это случилось ночью: вся страна в трауре
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Журналистка из Нью-Йорка рассказывает, как пережить карантин Жители США находятся на карантине дольше, чем россияне.
Новости партнеров
Коронавирус пришел за Винокуром
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Россиянам коронавирус не страшен. Они им уже переболели
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь