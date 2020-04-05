20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 5 апреля
Экономисты прогнозируют России двухлетнюю рецессию, Трамп объявил о начале «самого сложного периода» для США, а многие профессии ожидает забвение.
За сутки в стране выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
В США на этой и следующей неделях ожидают большое количество жертв коронавируса COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, это станет самым сложным периодом для Соединенных Штатов.
В ночь на 4 апреля Россия приостановила эвакуацию граждан РФ, застрявших за рубежом
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России. Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней.
Главный врач больницы в Коммунарке подтвердил, что возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.
Пандемия COVID-19 может привести к крупнейшему снижению выбросов углерода после Второй мировой войны. Сокращение может составить до 5%. Такая цифра не наблюдалась больше 70 лет. Но если правительства стран не приступят к серьезным структурным изменениям в сфере экологии, сокращение выбросов будет кратковременным.
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся
Все сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу в связи с распространением коронавируса COVID-19. Призыв в армию при этом будет проходить по плану — с 1 апреля по 15 июля.
Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу. Распространение заболевания COVID-19, которое затронуло уже более 1,2 миллиона человек во всем мире, подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса.
Врач доказал, что сделать защитную маску можно практически из любых тканевых вещей, в том числе из шарфов или футболок. Видеозапись, на которой специалист демонстрирует способ изготовление маски, распространил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Доктор Алан Драммонд заявил, что всем наплевать на то, когда возобновится сезон в НХЛ. «Я тоже люблю спорт, но сейчас вообще не до того», — сказал врач. Он подчеркнул, что доктора сейчас сражаются за жизни людей, а борьба с коронавирусом — главная цель на данный момент.