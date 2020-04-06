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22:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 6 апреля

Россиянам предоставят кредитные каникулы из-за пандемии, Швеция по-прежнему не вводит карантин, а биологи записали «звук» коронавируса.

Коронавирус COVID-19
22:55 (мск)Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 324 907 +64 803
Скончалось73 703 +5 290
Выздоровело275 832 +17 244
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:45 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

В России выявили 954 новых случая заболевания

Число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 6 343 человека в 80 регионах страны. Выздоровело на данный момент 406 человек, 47 умерло. Сегодня же зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. А в Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому.

Коронавирус в мире: надежды в Испании и Италии, обвал экономики во Франции

В Испании и Италии продолжает снижаться число заболевших и умерших, Франция предупреждает о худшем со времен войны спаде экономики. Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из-за пандемии. В стране работают кафе, на улицах по выходным много людей.

Глава Минздрава призвал всех россиян носить маски

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порекомендовал носить маски всем без исключения, аргументируя это тем, что неизвестно, кто является носителем вируса. Около десяти процентов заражений COVID-19 могут приобретаться от внешне здоровых людей, у которых болезнь либо протекает бессимптомно, либо симптомы еще не проявились.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мусорные операторы заявляют об опасности выброшенных медицинских масок. Чтобы не ставить под угрозу людей, занятых сбором и переработкой отходов, нужно следовать рекоменадциям экологов.

Россияне боятся экономических последствий коронавируса сильнее, чем болезни

Экономический кризис уже затронул более 60% опрошенных, при этом у 45% россиян существенно сократились доходы, говорится в исследовании. Страх перед возможным экономическим спадом объясним: поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5−20%, а экономисты спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян.

Кому предоставят кредитные каникулы

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым заемщики могут просить отсрочки выплат, если их месячный доход снизился более чем на 30%.

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

Время жизни коронавируса может значительно отличаться в зависимости от поверхности, на которой он находится. Другой группе исследователей удалось записать «звук» коронавируса: в получившейся «композиции» можно найти приятные «успокаивающие» ноты.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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