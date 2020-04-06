Коронавирус COVID-19: главные события 6 апреля

Число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 6 343 человека в 80 регионах страны. Выздоровело на данный момент 406 человек, 47 умерло. Сегодня же зарегистрирован первый отечественный
В Испании и Италии продолжает снижаться число заболевших и умерших, Франция предупреждает о худшем со времен войны спаде экономики. Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порекомендовал носить маски всем без исключения, аргументируя это тем, что неизвестно, кто является носителем вируса. Около десяти процентов заражений COVID-19 могут приобретаться от внешне здоровых людей, у которых болезнь либо протекает бессимптомно, либо симптомы еще не проявились.
Мусорные операторы заявляют об опасности выброшенных медицинских масок. Чтобы не ставить под угрозу людей, занятых сбором и переработкой отходов, нужно следовать рекоменадциям экологов.
Экономический кризис уже затронул более 60% опрошенных, при этом у 45% россиян существенно сократились доходы, говорится в исследовании. Страх перед возможным экономическим спадом объясним: поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5−20%, а экономисты спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян.
Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым заемщики могут просить отсрочки выплат, если их месячный доход снизился более чем на 30%.
Время жизни коронавируса может значительно отличаться в зависимости от поверхности, на которой он находится. Другой группе исследователей удалось записать «звук» коронавируса: в получившейся «композиции» можно найти приятные «успокаивающие» ноты.