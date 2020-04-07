17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер выбросила кольцо в реку, но его нашел ее подписчик
Он был очень внимателен и настойчив.
Пользовательница TikTok под ником tinktink79 опубликовала видео, на котором выбрасывает в водоем два кольца — помолвочное и обручальное. Свой поступок она объяснила просто — после 22 лет совместной жизни ей изменил супруг, с которым она решила расстаться.
Это видео случайно увидел блогер, дайвер и охотник за сокровищами Джейк Келер, который решил отыскать кольца. По словам молодого человека, он был не уверен, что девушка действительно выбросила украшения в воду, кроме того, у него не было никакой информации о том, где именно это произошло, за исключением того, что и он, и tinktink79 находились в США.
Но отсутствие информации не повлияло на решение Джейка. Он провел исследование и с помощью спутниковой карты выяснил, что кольца на видео женщина выбросила в реку Элизабет, которая расположена в 10 часах езды от дома Джейка в Джорджии — в штате Вирджиния. Вооружившись необходимым снаряжением (в том числе и металлоискателем) Джейк отправился на место вместе со своим другом.
Сначала блогеру не везло: он вытащил из воды монеты, мусор и даже старый iPhone. Но
После своей экспедиции дайвер связался с хозяйкой украшения, но она отказалась забирать кольцо. Теперь он ждет от своих подписчиков идей, что можно сделать с вырученными от продажи кольца деньгами.
Екатерина Гура