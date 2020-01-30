16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейский пес виртуозно спас обручальное кольцо
А возможно, что и брак.
Полицейская собака по кличке Один помогла незадачливому британцу отыскать обручальное кольцо, выброшенное в порыве гнева.
Полицейский Карл Вудолл вместе с четырехлапым напарником патрулировал ночные улицы в одном из районов Бирмингема. Он увидел двух «подозрительных» мужчин, которые
Спросив, в чем дело, Вудолл узнал, что мужчина после ссоры с женой выбросил обручальное кольцо, но уже спустя пару минут пожалел об этом. Вместе с другом он полночи обыскивал обочину, но безрезультатно.
А вот овчарке понадобилось не больше двух минут. Ему достаточно было понюхать руку мужчины, чтобы тут же найти кольцо. Темное, оно было практически незаметно в траве. Если бы не пес, мужчины искали бы кольцо до утра, а то и вовсе бы не нашли, говорит офицер.
Смущенный британец поблагодарил своих спасителей и отправился домой мириться с супругой.
Анна Лысенко