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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский пес виртуозно спас обручальное кольцо

А возможно, что и брак.

Источник: West Midlands Police

Полицейская собака по кличке Один помогла незадачливому британцу отыскать обручальное кольцо, выброшенное в порыве гнева.

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Полицейский Карл Вудолл вместе с четырехлапым напарником патрулировал ночные улицы в одном из районов Бирмингема. Он увидел двух «подозрительных» мужчин, которые что-то искали на обочине, сообщает пресс-служба полиции графства Уэст-Мидлендс.

Спросив, в чем дело, Вудолл узнал, что мужчина после ссоры с женой выбросил обручальное кольцо, но уже спустя пару минут пожалел об этом. Вместе с другом он полночи обыскивал обочину, но безрезультатно.

А вот овчарке понадобилось не больше двух минут. Ему достаточно было понюхать руку мужчины, чтобы тут же найти кольцо. Темное, оно было практически незаметно в траве. Если бы не пес, мужчины искали бы кольцо до утра, а то и вовсе бы не нашли, говорит офицер.

Смущенный британец поблагодарил своих спасителей и отправился домой мириться с супругой.

Анна Лысенко

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