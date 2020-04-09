Ребенок из США замаскировался под акулу, чтобы выйти из дома

В начале апреля США возглавили мировой рейтинг по количеству зараженных коронавирусом. В связи с этим в стране был введен режим карантина, и людям запретили выходить из дома без особой потребности.
Но один предприимчивый мальчик из Луизианы по имени Джелен Феймстер сильно заскучал на самоизоляции и решил незаметно выскользнуть из дома и проведать своих друзей, живущих по соседству.
Джелен придумал почти идеальный план — чтобы остаться незамеченным своей мамой, он надел любимый костюм маленькой акулы. В таком виде ребенок вышел из дома и отправился к друзьям. И хитрость сработала почти идеально — мальчику удалось выйти на улицу. Но неладное заподозрила его старшая сестра, которая разоблачила брата и вернула его обратно домой.
Кстати, мама Джелена Кристин узнала обо всем лишь спустя время, после того, как увидела фото «маленькой акулы», разгуливающей по их району, на странице в Facebook, пишет Metro.