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20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 9 апреля

Рост числа зараженных в России, новые рекомендации Минздрава, «блокатор вирусов» у Дмитрия Пескова и «печенеги» в речи Владимира Путина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 447 412
Скончалось91 783 +6 386
Выздоровело344 467 +29 362
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:12 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

Суточный прирост снова стал рекордным — 1459 больных COVID-19. Всего заболевших — 10 131 человек. По данным оперштаба, за последние сутки в России выздоровели 118 пациентов. Умерли за сутки 7 инфицированных в столице и еще 6 в других регионах. Всего выздоровевших в стране — 698, умерших — 76.

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Ведомство составило перечень лекарств для больных коронавирусом, а также в очередной раз напомнило, что самые явные симптомы инфекции — температура и сухой кашель.

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Пока ученые всего мира срочно пытаются разработать лекарство от нового коронавируса, во многих государствах растет спрос на препараты, которые используются для лечения малярии. Одно из таких лекарств — хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, — недавно оказалось у всех на слуху благодаря Дональду Трампу. Кто же использует сегодня это лекарство и что говорят о нем специалисты?

Также есть версия, что прививка БЦЖ дает иммунитет против COVID-19. В конце марта, когда эпидемия распространилась по миру, многие обратили внимание на подозрительное совпадение, связанное с этой вакциной.

Ученые выяснили, что даже у переболевших коронавирусом без симптомов присутствуют патологические изменения в легких. Медики называют их эффектом «матового стекла».

«Блокатор вирусов» у Дмитрия Пескова и «печенеги» в речи Владимира Путина

Вчера журналисты заметили, что пресс-секретарь президента пришел с необычным бейджем на совещание, которое в формате видеоконференции проводил Владимир Путин. Сегодня Дмитрий Песков рассказал, наблюдаются ли побочные эффекты при ношении таких устройств, а также ответил на вопрос, откуда появилось сравнение угрозы от коронавируса с нашествиями печенегов и половцев во вчерашней речи президента.

Источник: Reuters

«Смерть ходит близко». Как карантин изменил Италию и итальянцев

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Италия стала первой европейской страной, закрывшейся на карантин из-за коронавируса. Сейчас она остается в тройке наиболее пострадавших от пандемии стран: вирусом заболело 135 тысяч итальянцев.

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Ущерб, который пандемия коронавируса нанесет мировой экономике в ближайшие два года, может превысить $5 трлн, предсказывают экономисты. Особенно тяжело неожиданный кризис ударил по бизнесу. Подробнее о том, как справляются владельцы магазинов, ателье, салонов и мастерских.

Вирус жадности

Пандемия, как шторм в море, подняла со дна общества мутную тину человеческих пороков. Спекулянты и аферисты активно наживаются на страхах людей перед инфекцией, часто пользуясь их же глупостью.

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Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:12 MSK, 09.04
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