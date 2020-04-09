20:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 9 апреля
Рост числа зараженных в России, новые рекомендации Минздрава, «блокатор вирусов» у Дмитрия Пескова и «печенеги» в речи Владимира Путина.
Суточный прирост снова стал рекордным — 1459 больных COVID-19. Всего заболевших — 10 131 человек. По данным оперштаба, за последние сутки в России выздоровели 118 пациентов. Умерли за сутки 7 инфицированных в столице и еще 6 в других регионах. Всего выздоровевших в стране — 698, умерших — 76.
Ведомство составило перечень лекарств для больных коронавирусом, а также в очередной раз напомнило, что самые явные симптомы инфекции — температура и сухой кашель.
Пока ученые всего мира срочно пытаются разработать лекарство от нового коронавируса, во многих государствах растет спрос на препараты, которые используются для лечения малярии. Одно из таких лекарств — хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, — недавно оказалось у всех на слуху благодаря Дональду Трампу. Кто же использует сегодня это лекарство и что говорят о нем специалисты?
Также есть версия, что прививка БЦЖ дает иммунитет против COVID-19. В конце марта, когда эпидемия распространилась по миру, многие обратили внимание на подозрительное совпадение, связанное с этой вакциной.
Ученые выяснили, что даже у переболевших коронавирусом без симптомов присутствуют патологические изменения в легких. Медики называют их эффектом «матового стекла».
Вчера журналисты заметили, что
Италия стала первой европейской страной, закрывшейся на карантин
Ущерб, который пандемия коронавируса нанесет мировой экономике в ближайшие два года, может превысить $5 трлн, предсказывают экономисты. Особенно тяжело неожиданный кризис ударил по бизнесу. Подробнее о том, как справляются владельцы магазинов, ателье, салонов и мастерских.
Пандемия, как шторм в море, подняла со дна общества мутную тину человеческих пороков. Спекулянты и аферисты активно наживаются на страхах людей перед инфекцией, часто пользуясь их же глупостью.