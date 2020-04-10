14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые опубликовали самые детальные снимки Солнца в истории
Впервые специалистам удалось сделать фото такого высокого качества
Ученые из Университета Центрального Ланкашира опубликовали новые детальные снимки Солнца. Это стало возможным благодаря телескопу Coronal Imager (Hi-C) NASA, который может распознавать участки в атмосфере Солнца размером до 70 километров, что составляет примерно 0,01% от его общего размера. Новые снимки можно считать самыми точными среди тех, что
На фотографиях видны полосы горячих электрифицированных газов шириной около 500 километров. Они расположены на тех участках Солнца, которые раньше казались пустыми или слишком темными. Благодаря новым снимкам специалистам
Ученые отмечают, что полученные изображения помогут узнать, как именно движется поток энергии через слои Солнца к Земле.
Екатерина Гура