16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Панды в Московском зоопарке заскучали без посетителей (видео)
Им явно не хватает всеобщего внимания.
Сотрудники Московского зоопарка заметили, что обитающие в нем панды соскучились по человеческому вниманию. Они охотно подходят к немногим людям, появляющимся на территории заведения.
«Интерес к людям повысился и у менее социальных животных. Большие панды в природе живут поодиночке, а у нас вполне довольны своими вольерами и предлагаемыми игрушками. Однако сейчас кажется, что им
Зоопарк был закрыт 17 марта в связи с распространением коронавируса. Он откроется не раньше 30 апреля. В столице объявлен режим полной самоизоляции.
Анна Лысенко