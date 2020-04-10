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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Панды в Московском зоопарке заскучали без посетителей (видео)

Им явно не хватает всеобщего внимания.

Сотрудники Московского зоопарка заметили, что обитающие в нем панды соскучились по человеческому вниманию. Они охотно подходят к немногим людям, появляющимся на территории заведения.

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«Интерес к людям повысился и у менее социальных животных. Большие панды в природе живут поодиночке, а у нас вполне довольны своими вольерами и предлагаемыми игрушками. Однако сейчас кажется, что им чего-то не хватает», — пишут сотрудники зоопарка в соцсети.

Зоопарк был закрыт 17 марта в связи с распространением коронавируса. Он откроется не раньше 30 апреля. В столице объявлен режим полной самоизоляции.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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