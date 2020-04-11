14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотни игуан собрались в одном месте на обед (видео)
Еще один обычный день в питомнике.
В мексиканском штате Чьяпас на границе с Гватемалой работает питомник игуан. Здесь их обитает больше 27 тысяч.
Когда приходит время обеда, сотни ящериц окружают смотрителя в ожидании угощения.
Игуан в Мексике выращивают ради мяса. Это часть древних кулинарных традиций Центральной Америки. Но в питомнике также работает реабилитационный центр. В нем лечат диких игуан, которых затем выпускают обратно в природу.
Анна Лысенко