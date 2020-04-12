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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жизнь эрмитажных котов во время карантина показали на видео

О них хорошо заботятся.

Сотрудники Эрмитажа показали, как знаменитые музейные кошки справляются с карантином.

«Наши коллеги сняли это видео, позволяющее окунуться в жизнь эрмитажных котов», — написали работники музея.

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«С ними всё хорошо. За ними присматривают, гладят, кормят, а иногда — даже дают всякие вкусности. Сейчас все эти обязанности, помимо всего остального, легли на плечи Службы музейной безопасности», — рассказали в Эрмитаже.

Сотрудники музея напомнили: «Несмотря на то, что жизнь во дворце у наших котов комфортная, все они будут счастливы найти своего хозяина и уютный дом».

Желающих забрать домой «настоящего эрмитажного кота» просят после окончания карантина связаться с ответственными работниками и пройти собеседование.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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