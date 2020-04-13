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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медики устроили в соцсетях танцевальный флешмоб (видео)

Так они поддерживают хорошее настроения пациентов и друг друга.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 872 073 +64 134
Скончалось116 098 +3 857
Выздоровело441 820 +26 602
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:41 MSK, 13.04

Медицинские работники по всему миру сейчас являются настоящими супергероями, спасающими людей от коронавируса. Они вынуждены работать сверхурочно и иногда изолироваться от своей семьи в целях безопасности.

Чтобы не падать духом, а также сохранять спокойствие и хорошее настроение как у себя, так и у своих пациентов, британские медики начали делать короткие развлекательные видео, в которых они танцуют в больничных коридорах и на дежурных автостоянках.

Танцевальный флешмоб медиков
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Некоторые использовали вирусные клипы для передачи важных сообщений о гигиене и мытье рук, в то время как другие просто хотели вызвать улыбку и приободрить людей, пишет Daily Mail.

Эта идея уже приглянулась не только медработникам по всему миру, но и спасателям, которые также присоединились к флешмобу.

Екатерина Гура

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