Медики устроили в соцсетях танцевальный флешмоб (видео)

Медицинские работники по всему миру сейчас являются настоящими супергероями, спасающими людей от коронавируса. Они вынуждены работать сверхурочно и иногда изолироваться от своей семьи в целях безопасности.
Чтобы не падать духом, а также сохранять спокойствие и хорошее настроение как у себя, так и у своих пациентов, британские медики начали делать короткие развлекательные видео, в которых они танцуют в больничных коридорах и на дежурных автостоянках.
Некоторые использовали вирусные клипы для передачи важных сообщений о гигиене и мытье рук, в то время как другие просто хотели вызвать улыбку и приободрить людей, пишет Daily Mail.
Эта идея уже приглянулась не только медработникам по всему миру, но и спасателям, которые также присоединились к флешмобу.