Пользователи Сети публикуют фото вещей, восприятие которых изменилось во время изоляции

Сотрудники лаборатории наблюдательных практик школы дизайна Парсонс в
В соцсетях они запустили флешмоб под названием «Атлас повседневных вещей». Под хэштегом #objectsofmyisolation участникам предлагается опубликовать несколько фото вещей, окружающих их дома, к которым они изменили свое отношение за время изоляции.
По словам организаторов челленджа, благодаря этим снимкам в будущем можно будет составить представление о том, как же на самом деле выглядит вынужденное пребывание дома во время в период пандемии и как такое «заточение» меняет мировозрение человека.
Екатерина Гура