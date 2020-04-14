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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети публикуют фото вещей, восприятие которых изменилось во время изоляции

Самоизоляция помогает переосмыслению.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:10 MSK, 14.04
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Сотрудники лаборатории наблюдательных практик школы дизайна Парсонс в Нью-Йорке решили изучить, как период домашней самоизоляции заставил людей заново взглянуть на свое жилье, быт и образ жизни.

В соцсетях они запустили флешмоб под названием «Атлас повседневных вещей». Под хэштегом #objectsofmyisolation участникам предлагается опубликовать несколько фото вещей, окружающих их дома, к которым они изменили свое отношение за время изоляции.

По словам организаторов челленджа, благодаря этим снимкам в будущем можно будет составить представление о том, как же на самом деле выглядит вынужденное пребывание дома во время в период пандемии и как такое «заточение» меняет мировозрение человека.

Екатерина Гура

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