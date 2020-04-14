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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чикаго скрылся в облаке пыли после сноса ТЭК (фото)

Местные жители возмущены.

Демонтаж старой теплоэлектростанции в Чикаго привел к неожиданному результату: американский город скрылся в облаке пыли.

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В Сети делятся фотографиями из района Литтл Вилледж, в котором находилась ТЭК, и жалуются на невозможность дышать. По данным Chicago Tribune, здесь подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Медики предупреждают, что пыль в воздухе может ухудшить состояние больных, у которых и без того наблюдаются проблемы с дыханием.

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Компания Hilco, которой принадлежит ТЭК, получила разрешение городских властей на снос, но мэр города Лори Лайтфут утверждает, что при демонтаже были допущены нарушения.

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Анна Лысенко

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