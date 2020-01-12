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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии взрывом снесли незаконные здания (видео)

Их построили в обход правил по защите окружающей среды.

Местные власти распорядились снести два дорогих жилых здания на берегу озера в южной части индийского штата Керала за нарушение природоохранных законов.

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Закон страны запрещает строительство на определенном расстоянии от моря, рек, озер и других водоемов.

Ожидается, что скоро будут снесены еще два крупных здания.

Анна Лысенко

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