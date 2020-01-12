13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии взрывом снесли незаконные здания (видео)
Их построили в обход правил по защите окружающей среды.
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Их построили в обход правил по защите окружающей среды.
Местные власти распорядились снести два дорогих жилых здания на берегу озера в южной части индийского штата Керала за нарушение природоохранных законов.
Закон страны запрещает строительство на определенном расстоянии от моря, рек, озер и других водоемов.
Ожидается, что скоро будут снесены еще два крупных здания.
Анна Лысенко