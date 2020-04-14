17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
У растений найден ген долголетия
Это позволит сделать открытия в сельском хозяйстве.
Ученые из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили у растений ген, который может превратить однолетние растения в многолетние. Их исследование опубликовано в Nature Plants.
Известно, что в основании растений находится так называемая точка роста. Это группа быстрорастущих клеток, которые определяют рост и развитие растения на протяжении всего жизненного цикла примерно так же, как стволовые клетки у животных.
У многолетних растений точки роста остаются в вегетативном состоянии все время. После того, как растение даст семена, его часть отмирает. Но вскоре быстрорастущие клетки возвращают растение к жизни, позволяя начать новый цикл. Однако однолетние растения, дав семена, погибают.
Генетики из Нидерландов на примере резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) изучали работу гена AHL15. Они модифицировали ген, сделав его более активным. В результате эксперимента резуховидка продолжила расти после первого цветения и затем цвела еще несколько раз. Отключив ген AHL15, исследователи заметили, что продолжительность жизни растения значительно сократилась.
Открытие гена, ответственного за долголетие растений, может найти практическое применение в сельском хозяйстве. Многие важные продовольственные культуры, такие как пшеница или рис, однолетние. Их модификация даст возможность получать несколько урожаев вместо одного.
Анна Лысенко