18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец, потерявший работу из-за коронавируса, внезапно стал миллионером
Молодой человек сорвал джекпот в лотерее.
20-летний житель Аделаиды, который пожелал остаться неизвестным, вполне может считать пандемию личной удачей, хотя сначала все шло довольно плохо. Дело в том, что молодой человек
А итоговая сумма выигрыша составил более 3 миллионов долларов, сообщает Associated Press.
Счастливый билет австралийца уже официально подтвердили представители лотереи, но молодому человеку
Екатерина Гура