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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец, потерявший работу из-за коронавируса, внезапно стал миллионером

Молодой человек сорвал джекпот в лотерее.

20-летний житель Аделаиды, который пожелал остаться неизвестным, вполне может считать пандемию личной удачей, хотя сначала все шло довольно плохо. Дело в том, что молодой человек из-за карантина потерял работу. Находясь дома с женой и грудным ребенком без средств к существованию, он решил испытать удачу и купил электронный-билет местной лотереи.

Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что не просто выиграл, а сорвал джекпот. Теперь он будет получать по 12 800 долларов в месяц в течение следующих 20 лет.

А итоговая сумма выигрыша составил более 3 миллионов долларов, сообщает Associated Press.

Счастливый билет австралийца уже официально подтвердили представители лотереи, но молодому человеку все-таки придется дождаться первого чека, получить который он сможет после завершения карантина. Тем не менее беспокоится о финансовом состоянии своей молодой семьи ему больше не придется.

Екатерина Гура

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