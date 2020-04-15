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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нотр-Дам показали на фото через год после пожара

Несмотря на коронавирус, реставрация собора продолжается

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ровно год назад, 15 апреля 2019 года, случился пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции. Огонь тушили более 500 пожарных, но остановить пламя смогли лишь на следующее утро.

В результате пожара две трети крыши были разрушены, был полностью уничтожен шпиль и обрушилась часть сводчатого потолка.

После проведенной экспертизы было принято решение восстановить собор. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с намерением вновь открыть собор в 2024 году. И люди по всему миру начали делать пожертвования для восстановления Нотр-Дама.

Апрель, 2020
Апрель, 2019

Спустя год в соборе Парижской Богоматери провели первую после пожара церковную службу на католическую Пасху. Правда, двери собора остались закрытыми для посетителей как из-за всеобщего карантина в стране, так и из-за продолжающихся ремонтных работ.

Жан-Луи Жоржелин, отвечающий за восстановление Нотр-Дама, сказал журналистам, что несмотря на задержки в работе из-за коронавируса двери собора все-таки планируют открыть в 2024 году.

Апрель, 2020
Апрель, 2019

На данный момент большая часть здания остается покрытой строительными лесами, но частично восстановлены крыша и потолок. Сообщается, что крыша будет выглядеть, как и раньше, а вот как будет выглядеть шпиль — пока неясно. Между политиками и историками продолжаются дискуссии о том, стоит ли придавать шпилю первоначальный облик или нужно сделать его более современным.

Апрель, 2020
Апрель, 2019
Апрель, 2020
Апрель, 2019

Екатерина Гура

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