14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нотр-Дам показали на фото через год после пожара
Несмотря на коронавирус, реставрация собора продолжается
Ровно год назад, 15 апреля 2019 года, случился пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции. Огонь тушили более 500 пожарных, но остановить пламя смогли лишь на следующее утро.
В результате пожара две трети крыши были разрушены, был полностью уничтожен шпиль и обрушилась часть сводчатого потолка.
После проведенной экспертизы было принято решение восстановить собор. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с намерением вновь открыть собор в 2024 году. И люди по всему миру начали делать пожертвования для восстановления
Спустя год в соборе Парижской Богоматери провели первую после пожара церковную службу на католическую Пасху. Правда, двери собора остались закрытыми для посетителей как
На данный момент большая часть здания остается покрытой строительными лесами, но частично восстановлены крыша и потолок. Сообщается, что крыша будет выглядеть, как и раньше, а вот как будет выглядеть шпиль — пока неясно. Между политиками и историками продолжаются дискуссии о том, стоит ли придавать шпилю первоначальный облик или нужно сделать его более современным.
Екатерина Гура