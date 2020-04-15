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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Азии людей от коронавируса спасают призраки

Они заставляют жителей соблюдать карантин и сидеть по домам.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:54 MSK, 15.04

Режим карантина, введенный во многих странах мира, поддерживают и соблюдают далеко не все люди. В деревне Кепух на индонезийском острове Ява убеждать людей в необходимости самоизоляции взялись призраки.

Волонтеры решили, что заставить местных жителей сидеть дома можно с помощью суеверий. Молодые люди стали переодеваться в героя легенд — призрака «поконг». На острове Ява он считается заблудшей душой умершего и выглядит, как бледная фигура с впавшими глазами, завернутая в погребальную ткань.

Волонтеры с помощью ткани и грима перевоплощаются в призраков и с наступлением темноты бродят по улицам, пугая местных жителей, пишет The Mirror. Сообщается, что этот способ сработал отлично — теперь по вечерам жители деревни больше не собираются веселыми компаниями на улице, а сидят по домам.

Кстати, похожий метод работает и в Малайзии. Мухаммад Урабил Алиас из штата Теренггану устал бороться с безответственными соседями, которые, вопреки карантину, устраивали по вечерам большие и шумные вечеринки. Мужчина подошел к решению этого вопроса с фантазией. Он переоделся бородатым призраком и стал разгуливать по ночам рядом с домами соседей, а иногда и залезать на крыши их машин для большей убедительности.

И это тоже сработало — вечеринки прекратились, а соседи предпочли наблюдать за странной белой фигурой из окон своих домов. Через несколько дней к Мухаммаду пришли полицейские, которые поинтересовались, не он ли переодевается потусторонней сущностью. Мужчина ничего отрицать не стал и уже решил, что отправится в тюрьму, но стражи правопорядка, наоборот, похвалили его за сотрудничество и даже сделали с ним фото на память.

Екатерина Гура

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