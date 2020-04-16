16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейский щенок заснул во время своей присяги (видео)
Но сертификат ему
Забавное видео опубликовали в соцсетях сотрудники полицейского управления Бристоля в
В начале апреля на службу в полиции поступил 12-недельный шоколадный щенок лабрадора по имени Броди. Пока офицеры проводили официальную торжественную церемонию присяги, щенок удобно расположился на столе и мгновенно уснул.
Сначала Броди хотели сделать полицейской розыскной собакой, но его характер для такой работы не подошел, а потому милого лабрадора сделали собакой поддержки. На службе он будет помогать людям справляться со стрессами, а также навещать детей и пожилых в больницах.
Забавная присяга прошла еще в начале апреля, но известно о ней стало лишь сейчас, когда Броди приступил к своим обязанностям и стал настоящей местной звездой, пишет Ladbible.
Екатерина Гура