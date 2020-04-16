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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский щенок заснул во время своей присяги (видео)

Но сертификат ему все-таки вручили.

Забавное видео опубликовали в соцсетях сотрудники полицейского управления Бристоля в Род-Айленде.

В начале апреля на службу в полиции поступил 12-недельный шоколадный щенок лабрадора по имени Броди. Пока офицеры проводили официальную торжественную церемонию присяги, щенок удобно расположился на столе и мгновенно уснул.

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Офицер-куратор Броуди Кит Медейрос рассказал журналистам, что щенок очень активный и игривый, а потому после развлечений быстро засыпает в любом месте и при любых обстоятельствах.

Сначала Броди хотели сделать полицейской розыскной собакой, но его характер для такой работы не подошел, а потому милого лабрадора сделали собакой поддержки. На службе он будет помогать людям справляться со стрессами, а также навещать детей и пожилых в больницах.

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Забавная присяга прошла еще в начале апреля, но известно о ней стало лишь сейчас, когда Броди приступил к своим обязанностям и стал настоящей местной звездой, пишет Ladbible.

Екатерина Гура

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