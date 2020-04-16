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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японцы превратили звук сирены нидерландской скорой в хит (видео)

В Сети даже появились кавер-версии сирены на гитаре.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:46 MSK, 16.04

Пользователь Twitter Рами Исмаил опубликовал в соцсети забавное наблюдение. Он отметил, что среди японцев стал популярным видео ролик с сиреной нидерландской скорой помощи. Звук сирены явно пришелся им по душе, а сам ролик стал вирусным.

Пользовали Twitter из Японии начали массово публиковать видео с машиной скорой помощи, а кое-кто даже сделал кавер-версию сирены на гитаре.

Однако жители Нидерландов в комментариях многих разочаровали, сообщив, что такие мелодичные сирены были в стране давно, и уже более 10 лет нидерландская скорая помощь имеет стандартную двухтональную сирену.

Екатерина Гура

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