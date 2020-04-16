Японцы превратили звук сирены нидерландской скорой в хит (видео)

This is absolutely fascinating: a recording of a Dutch ambulance siren has gone viral in Japan to the point of people doing guitar covers https://t.co/V55cKMWaF3— Rami Ismail (@tha_rami) April 15, 2020
Пользователь Twitter Рами Исмаил опубликовал в соцсети забавное наблюдение. Он отметил, что среди японцев стал популярным видео ролик с сиреной нидерландской скорой помощи. Звук сирены явно пришелся им по душе, а сам ролик стал вирусным.
Пользовали Twitter из Японии начали массово публиковать видео с машиной скорой помощи, а
Однако жители Нидерландов в комментариях многих разочаровали, сообщив, что такие мелодичные сирены были в стране давно, и уже более 10 лет нидерландская скорая помощь имеет стандартную двухтональную сирену.
Екатерина Гура