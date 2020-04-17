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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали, как проецировать закаты на стены комнаты

Удивительный результат и минимум усилий.

Пользователь Reddit c ником licenseles5 опубликовал на ресурсе удивительное фото, которое на первый взгляд может показаться чем-то нереальным. Молодой человек похвастался, что может любоваться удивительными закатами из дома, не выглядывая в окно.

«Волшебство» заключается в камере-обскура, которую пользователь сделал дома из подручных средств. Для этого ему понадобилась темная пленка, которую он приклеил скотчем к оконной раме. Затем он проделал в ней отверстие, чтобы поступал солнечный свет, а оконное стекло закрыл фольгой, которая этот свет отражает и проецирует в перевернутом виде на стены комнаты.

Эффект получился очень впечатляющим, а пользователи Reddit признались, что теперь сами будут пробовать сделать подобное у себя дома.

Екатерина Гура

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