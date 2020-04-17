19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главное за неделю
Парад Победы перенесли, в России не осталось регионов без коронавируса, а мировой экономике прогнозируют глубокий кризис.
Заражение коронавирусом к пятнице было зафиксировано во всех 85 регионах России. В топ-10 регионов по числу заболевших помимо столицы (18 105 заразившихся) входят Московская область (3526),
Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявил глава государства.
До праздника меньше месяца. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку.
Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии Covid-19. Это чревато проблемами для всего мира.
За две прошедшие недели карантина экономическая активность снизилась на 11,4%, в трети компаний говорят о рисках банкротства. Компании также ожидают снижения зарплат в 2020 году на 12%.
«Очевидно, что потребуются новые решения: как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», — подчеркнул президент Владимир Путин перед совещанием с правительством.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что кризис в России на фоне распространения коронавируса может перекинуться на банковскую систему через
Группа экономистов призвала запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже оценила эту идею.
Китай впервые представил данные о людях без явных признаков заболевания, у которых был выявлен коронавирус. Оказалось, что у большинства из них симптомы COVID-19 не проявляются во время всего течения болезни. Это доказывает важность массового тестирования, говорят эксперты. В России число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось до 50%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В столице начали действовать спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Пока сотрудники
Получить цифровой пропуск в Москве можно одним из трех способов.
Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. О болезни медика стало известно 31 марта.
Вернувшись к привычной жизни, мы, возможно, обнаружим, что в окружающей среде произошли изменения. Рассказываем, какие новости о нависших над планетой природных угрозах вы могли пропустить, отвлекшись на пандемию.
Самый известный уличный художник представил свою новую работу. Она стала первой, опубликованной в его Instagram с середины февраля. Художник показал несколько снимков с нарисованными крысами, которые устроили беспорядок в его ванной комнате.
На вершине горы Корковаду в
Иванов заявил, что выходит за продуктами раз в три дня и не наблюдает дефицита в магазинах. По его словам, в Чечне действуют те же меры, что и в Москве. «Когда мы ездим в самый дальний продуктовый магазин — можем встретить
Анна Лысенко