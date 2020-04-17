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19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главное за неделю

Парад Победы перенесли, в России не осталось регионов без коронавируса, а мировой экономике прогнозируют глубокий кризис.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 196 109 +94 945
Скончалось149 024 +8 251
Выздоровело560 177 +27 347
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 17.04
Женщина пробегает мимо обелиска на пустынной площади Согласия в Париже, во Франции идет 32-й день карантина | Источник: AFP 2020

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 тысячи

Заражение коронавирусом к пятнице было зафиксировано во всех 85 регионах России. В топ-10 регионов по числу заболевших помимо столицы (18 105 заразившихся) входят Московская область (3526), Санкт-Петербург (1507), Нижегородская область (458), Коми (455), Ленинградская (354) и Мурманская (314) области, Краснодарский край (290), Брянская область (228) и Башкортостан (213).

Парад Победы перенесли

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявил глава государства.

До праздника меньше месяца. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку.
Владимир Путин
президент России

Коронавирус обрушил экономику Китая. На очереди — остальной мир

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Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне коронавируса

Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии Covid-19. Это чревато проблемами для всего мира.

Что ожидает бизнес в России и будут ли раздавать деньги «с вертолета»

За две прошедшие недели карантина экономическая активность снизилась на 11,4%, в трети компаний говорят о рисках банкротства. Компании также ожидают снижения зарплат в 2020 году на 12%.

«Очевидно, что потребуются новые решения: как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», — подчеркнул президент Владимир Путин перед совещанием с правительством.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что кризис в России на фоне распространения коронавируса может перекинуться на банковскую систему через три-шесть месяцев.

Группа экономистов призвала запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже оценила эту идею.

Невидимый COVID: бессимптомных больных оказалось больше, чем думали раньше

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Китай впервые представил данные о людях без явных признаков заболевания, у которых был выявлен коронавирус. Оказалось, что у большинства из них симптомы COVID-19 не проявляются во время всего течения болезни. Это доказывает важность массового тестирования, говорят эксперты. В России число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось до 50%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве начали проверять спецпропуска. Как их получить?

В столице начали действовать спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Пока сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяют у водителей разрешение на проезд, на дорогах выстроились очереди. На въезде в Москву образовались пробки.

Получить цифровой пропуск в Москве можно одним из трех способов.

Обезьяна Тамарин или гранчакский прыгун изображена в опустевшем колумбийском Медельине. Тамарины являются исчезающим видом | Источник: AFP 2020

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о выздоровлении

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирус. О болезни медика стало известно 31 марта.

Вымрут ли коалы?

Вернувшись к привычной жизни, мы, возможно, обнаружим, что в окружающей среде произошли изменения. Рассказываем, какие новости о нависших над планетой природных угрозах вы могли пропустить, отвлекшись на пандемию.

Бэнкси показал свою новую работу, посвященную самоизоляции

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Самый известный уличный художник представил свою новую работу. Она стала первой, опубликованной в его Instagram с середины февраля. Художник показал несколько снимков с нарисованными крысами, которые устроили беспорядок в его ванной комнате.

Статую Христа в Рио-де-Жанейро «превратили» в доктора

На вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро у подножия знаменитой статуи Христа-Искупителя прошла пасхальная служба, которая из-за пандемии коронавируса в этот раз была закрытой. Во время молитвы на статую спроецировали изображение, которое превратило Иисуса в доктора со стетоскопом.

Носильщики моются в ланкийской столице Коломбо, перед тем как отправиться в карантинный центр | Источник: AFP 2020

Российский футболист рассказал о жизни на карантине в Чечне

Иванов заявил, что выходит за продуктами раз в три дня и не наблюдает дефицита в магазинах. По его словам, в Чечне действуют те же меры, что и в Москве. «Когда мы ездим в самый дальний продуктовый магазин — можем встретить два-три поста КПП, где проверяют. Спрашивают, куда едешь, и тебя пропускают», — добавил футболист.

Анна Лысенко

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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