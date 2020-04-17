Коронавирус COVID-19: главные события 17 апреля

В России за последние сутки зафиксировано 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано во всех 85 регионах России. В Москве за сутки зафиксировано 1959 случаев заражения коронавирусом. Это также рекордный суточный прирост. Столица
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею раздавать людям деньги в условиях кризиса
Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги» — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях.
Кремль фиксирует недостаточную эффективность реализации программы поддержки экономики, заявил сегодня
Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии COVID-19. Это чревато проблемами для всего мира.
Правительство Испании уже пообещало в мае начать выплачивать семьям с наименьшим доходом «минимальный прожиточный минимум». По данным газеты El Pais, на прошлой неделе чиновники обсуждали сумму в €500. А власти Японии решили раздать всем гражданам по 100 000 иен ($926 или 69 000 рублей), чтобы поддержать их в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Сотрудники американского посольства в Пекине до начала пандемии коронавируса 2019-nCoV были озабочены режимом безопасности в Уханьской вирусной лаборатории, следует из опубликованных американскими СМИ дипломатических телеграмм. Что это значит и можно ли этому верить?
Власти Уханя пересчитали статистику по COVID-19. Таким образом увеличились и цифры общенациональной статистики, число летальных исходов от коронавируса достигло 4 632 человек, зараженных — 82 692.
Тестирование экипажа авианосца Theodore Roosevelt на коронавирус удивило Пентагон. 600 моряков оказались инфицированными, при этом у 60% из них болезнь протекает в бессимптомной форме. Ранее американские инфекционисты полагали, что симптомы могут отсутствовать максимум у 25−50% заболевших.
Старшая медсестра из отделения реанимации лондонской больницы Royal Free Hospital и медсестра из Городской клинической больницы № 52 в Москве рассказали о своей работе в условиях пандемии коронавируса.
На странице «Виртуального ресторана» собраны рецепты от шефов из дружественных ресторанов, которые сотрудничали с редакцией на протяжении нескольких лет.