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Скромнее будемДоход мечты россиян на карантине рекордно снизился
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21:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 17 апреля

Суточный прирост заболевших стал рекордным для России шестой день подряд, экономический спад в Китае скажется на каждом жителе планеты, а «вертолетные деньги» россиянам не потребуются.

Коронавирус COVID-19
21:14 (мск)Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 17 апреля
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 204 511 +91 285
Скончалось149 378 +9 007
Выздоровело560 980 +23 505
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:38 MSK, 17.04

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 32 000 человек

В России за последние сутки зафиксировано 4070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано во всех 85 регионах России. В Москве за сутки зафиксировано 1959 случаев заражения коронавирусом. Это также рекордный суточный прирост. Столица по-прежнему уверенно лидирует по общему числу заболевших — 18 105 случаев. Ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова предупредила, что пик заболеваемости в городе придется на следующие две-три недели. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно до 50%.

«Вертолетные деньги»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила идею раздавать людям деньги в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса и заявила, что нужна адресная поддержка населения. Она указала на то, что правительство уже поддерживает граждан, в том числе, семьи с детьми, увеличивает пособия по безработице и выдает компаниям гранты на выплату зарплат.

Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолетные деньги» — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях.
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ

Кремль фиксирует недостаточную эффективность реализации программы поддержки экономики, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее группа экономистов призвала российские власти запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Доход мечты россиян на карантине рекордно снизился — для комфортной самоизоляции большинству граждан было бы достаточно вдвое меньшей суммы, чем вне кризиса.

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Коронавирус обрушил экономику Китая. На очереди — остальной мир

Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии COVID-19. Это чревато проблемами для всего мира.

Правительство Испании уже пообещало в мае начать выплачивать семьям с наименьшим доходом «минимальный прожиточный минимум». По данным газеты El Pais, на прошлой неделе чиновники обсуждали сумму в €500. А власти Японии решили раздать всем гражданам по 100 000 иен ($926 или 69 000 рублей), чтобы поддержать их в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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СМИ связывают эпидемию с лабораторией в Ухане

Сотрудники американского посольства в Пекине до начала пандемии коронавируса 2019-nCoV были озабочены режимом безопасности в Уханьской вирусной лаборатории, следует из опубликованных американскими СМИ дипломатических телеграмм. Что это значит и можно ли этому верить?

Власти Уханя пересчитали статистику по COVID-19. Таким образом увеличились и цифры общенациональной статистики, число летальных исходов от коронавируса достигло 4 632 человек, зараженных — 82 692.

«Скрытность COVID-19 — тайная сила этого противника»

Тестирование экипажа авианосца Theodore Roosevelt на коронавирус удивило Пентагон. 600 моряков оказались инфицированными, при этом у 60% из них болезнь протекает в бессимптомной форме. Ранее американские инфекционисты полагали, что симптомы могут отсутствовать максимум у 25−50% заболевших.

«Лишний раз стараемся не есть и не пить»

Старшая медсестра из отделения реанимации лондонской больницы Royal Free Hospital и медсестра из Городской клинической больницы № 52 в Москве рассказали о своей работе в условиях пандемии коронавируса.

Кулинарный проект Hi-chef запустил «Виртуальный ресторан» для помощи бизнесу

На странице «Виртуального ресторана» собраны рецепты от шефов из дружественных ресторанов, которые сотрудничали с редакцией на протяжении нескольких лет.

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Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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