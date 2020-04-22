Коронавирус COVID-19: главные события 22 апреля

С начала эпидемии коронавируса в стране выздоровели 4 420 человек, 513 человек умерли. За последние сутки количество больных выросло на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны.
Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Она отметила, что показатель смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире.
Предположения о достижении в России пика заболеваемости COVID-19 преждевременны, ситуацию нужно отслеживать еще минимум неделю, говорят эксперты. По данным некоторых источников, продлить режим изоляции граждан на майские праздники уже решила мэрия Москвы. Ранее ВОЗ призвала страны мира не смягчать карантинные меры.
В американском штате
В большинстве регионов принято решение завершить раньше срока изучение таких предметов, как музыка, физкультура и информатика, а по остальным дисциплинам продолжить обучение в дистанционном формате. Впрочем, в некоторых регионах решили вернуться к занятиям в школах — в основном
Существуют страны, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование для большинства жителей. Однако есть шанс, что от коронавируса людей спасет коллективный иммунитет, уверены эпидемиологи. Он вырабатывается после того, как большая часть населения той или иной страны перенесла болезнь.
К властям Чечни обратились с просьбами разрешить работу парикмахерских. В ответ глава республики Рамзан Кадыров побрился наголо и призвал к этому других мужчин. Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету.
Таджикистан и Туркмения остаются белыми пятнами на карте затронутых пандемией государств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) данные местных властей публично под сомнение не ставит, однако на Западе в центральноазиатское чудо не верят.
Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%. Для участников рынка это уже второй всплеск продаж после мартовского потребительского ажиотажа.
Человечество может столкнуться с голодом через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в 10 из которых примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания.
Всемирная организация здравоохранения во время пандемии коронавируса настоятельно рекомендует людям соблюдать безопасную социальную дистанцию. Чтобы помочь людям правильно ее рассчитать, креативщики по всему миру стали использовать в качестве единицы длины животных. Например, жителям России можно ориентироваться на размеры среднего медведя или двух песцов.