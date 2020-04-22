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20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 22 апреля

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники, мужчины в Чечне бреются наголо, а бедным странам грозит голод библейского масштаба.

Коронавирус COVID-19
20:44 (мск)Мэрия Москвы подтвердила смерть врача от коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:38 MSK, 22.04
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 603 147 +101 991
Скончалось180 784 +8 974
Выздоровело701 426 +41 694
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Мэр Гамбурга Питер Ченчер выступает на правительственной встрече на тему «Коронавирус — первые шаги к нормальной жизни» | Источник: AP 2020

Число заразившихся в России возросло на 5 236 человек

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С начала эпидемии коронавируса в стране выздоровели 4 420 человек, 513 человек умерли. За последние сутки количество больных выросло на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны.

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович. Она отметила, что показатель смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире.

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Предположения о достижении в России пика заболеваемости COVID-19 преждевременны, ситуацию нужно отслеживать еще минимум неделю, говорят эксперты. По данным некоторых источников, продлить режим изоляции граждан на майские праздники уже решила мэрия Москвы. Ранее ВОЗ призвала страны мира не смягчать карантинные меры.

Коммунисты в защитных масках возле памятника Владимиру Ленину во время празднования 150-летия со дня его рождения в Санкт-Петербурге, Россия | Источник: AP 2020

Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу зараженных коронавирусом

В американском штате Нью-Йорк зафиксировано более 250 тысяч случаев заражения, что больше, чем в какой-либо стране. Ранее жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за «ущерб, который стал следствием грубой халатности организации, вовремя не объявившей коронавирус чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения».

Музыку, физкультуру и ОБЖ уступили коронавирусу

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В большинстве регионов принято решение завершить раньше срока изучение таких предметов, как музыка, физкультура и информатика, а по остальным дисциплинам продолжить обучение в дистанционном формате. Впрочем, в некоторых регионах решили вернуться к занятиям в школах — в основном из-за проблем со связью и интернетом.

Заразить всех

Существуют страны, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование для большинства жителей. Однако есть шанс, что от коронавируса людей спасет коллективный иммунитет, уверены эпидемиологи. Он вырабатывается после того, как большая часть населения той или иной страны перенесла болезнь.

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

К властям Чечни обратились с просьбами разрешить работу парикмахерских. В ответ глава республики Рамзан Кадыров побрился наголо и призвал к этому других мужчин. Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету.

Роботы доставки путешествуют по улице в Медельине, Колумбия | Источник: AP 2020

Страны непуганых пациентов

Таджикистан и Туркмения остаются белыми пятнами на карте затронутых пандемией государств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) данные местных властей публично под сомнение не ставит, однако на Западе в центральноазиатское чудо не верят.

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

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Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%. Для участников рынка это уже второй всплеск продаж после мартовского потребительского ажиотажа.

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с голодом через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в 10 из которых примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания.

Креативные плакаты помогают измерять социальную дистанцию в животных

Всемирная организация здравоохранения во время пандемии коронавируса настоятельно рекомендует людям соблюдать безопасную социальную дистанцию. Чтобы помочь людям правильно ее рассчитать, креативщики по всему миру стали использовать в качестве единицы длины животных. Например, жителям России можно ориентироваться на размеры среднего медведя или двух песцов.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 20:40 MSK, 22.04
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