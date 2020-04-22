17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
После карантина Милан откажется от большинства автомобилей
Жизнь в городе станет более здоровой и экологичной.
Власти Милана решили сократить количество автомобилей в городе в пользу пешеходов, велосипедных дорожек и общественного транспорта.
К такому решению в итальянском городе пришли во время карантина, сообщает The Guardian. Север Италии — один из самых загрязненных регионов Европы, но во время изоляции воздух над страной существенно очистился. Миланцам так понравился эффект, что они решили его закрепить.
Уже летом в городе изменят 35 км улиц. Будут расширены зоны для пешеходов, появятся дополнительные велосипедные дорожки. На дорогах, где
Сейчас в городе проживает 1,4 миллиона жителей. Больше половины из них пользуются общественным транспортом.
Анна Лысенко