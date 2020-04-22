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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

После карантина Милан откажется от большинства автомобилей

Жизнь в городе станет более здоровой и экологичной.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 22.04
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Источник: Reuters
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Как пандемия COVID-19 повлияла на Землю

Власти Милана решили сократить количество автомобилей в городе в пользу пешеходов, велосипедных дорожек и общественного транспорта.

К такому решению в итальянском городе пришли во время карантина, сообщает The Guardian. Север Италии — один из самых загрязненных регионов Европы, но во время изоляции воздух над страной существенно очистился. Миланцам так понравился эффект, что они решили его закрепить.

 Уже летом в городе изменят 35 км улиц. Будут расширены зоны для пешеходов, появятся дополнительные велосипедные дорожки. На дорогах, где по-прежнему будет разрешен проезд автомобилей, их скорость ограничат до 30 км в час.

Сейчас в городе проживает 1,4 миллиона жителей. Больше половины из них пользуются общественным транспортом.

Анна Лысенко

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