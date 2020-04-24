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13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Секретный» дрон снял гигантский рой бабочек-монархов

Захватывающее зрелище.

Невероятное видео удалось снять ученым в горах Мексики. В трехминутном ролике они показали, как с приходом тепла в лесу просыпаются бабочки-монархи и превращают все вокруг в разноцветное живое шоу.

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Уникальное видео из самого центра событий специалистам удалось снять благодаря замаскированному дрону в форме колибри, к которым бабочки не испытывают страха. Кроме того, все винты они надежно спрятали за сеткой, чтобы беспилотник не мог никого поранить.

Екатерина Гура

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