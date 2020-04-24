13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Секретный» дрон снял гигантский рой бабочек-монархов
Захватывающее зрелище.
Невероятное видео удалось снять ученым в горах Мексики. В трехминутном ролике они показали, как с приходом тепла в лесу просыпаются
Уникальное видео из самого центра событий специалистам удалось снять благодаря замаскированному дрону в форме колибри, к которым бабочки не испытывают страха. Кроме того, все винты они надежно спрятали за сеткой, чтобы беспилотник не мог никого поранить.
Екатерина Гура