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13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В миланском музее появились 15 тысяч черных бабочек

Впечатляющая инсталляция.

15 тысяч бумажных черных бабочек разных размеров и форм украсили стены, потолок, окна и предметы интерьера в арт-галерее Fondazione Adolfo Pini в Милане.

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Бабочки здесь появились как часть выставки мексиканского художника Карлоса Аморалеса под названием «Точный час». Эта персональная выставка является частью более чем 10-летнего проекта «Черное облако», рассказывающего об отношениях между людьми и природой.

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Новая выставка представляет собой силуэты людей и деревьев, вырезанных из серой бумаги, а дополняют ее тысячи «парящих» повсюду бабочек.

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Екатерина Гура

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