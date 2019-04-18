В миланском музее появились 15 тысяч черных бабочек
Впечатляющая инсталляция.
Впечатляющая инсталляция.
15 тысяч бумажных черных бабочек разных размеров и форм украсили стены, потолок, окна и предметы интерьера в
Бабочки здесь появились как часть выставки мексиканского художника Карлоса Аморалеса под названием «Точный час». Эта персональная выставка является частью более чем 10-летнего проекта «Черное облако», рассказывающего об отношениях между людьми и природой.
Новая выставка представляет собой силуэты людей и деревьев, вырезанных из серой бумаги, а дополняют ее тысячи «парящих» повсюду бабочек.
Екатерина Гура