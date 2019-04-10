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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский художник «расстегнул» здание в центре Милана (фото)

Инсталляция приурочена к Неделе дизайна.

Художник Алекс Чиннек из Великобритании создал интересную уличную инсталляцию в Милане.

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Она представляет собой старое трехэтажное здание, сбоку застегнутое на гигантскую молнию.

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Кроме того, внутри этой конструкции также есть несколько больших застежек: одна располагается в полу и открывает светящееся пространство внизу, а другая «застегивает» внутреннюю стену.

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Кстати, это уже не первая подобная работа Чиннека. Ранее он уже создавал «дом на молнии» в родном Кенте.

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Екатерина Гура

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