Британский художник «расстегнул» здание в центре Милана (фото)
Инсталляция приурочена к Неделе дизайна.
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Инсталляция приурочена к Неделе дизайна.
Художник Алекс Чиннек из Великобритании создал интересную уличную инсталляцию в Милане.
Она представляет собой старое трехэтажное здание, сбоку застегнутое на гигантскую молнию.
Кроме того, внутри этой конструкции также есть несколько больших застежек: одна располагается в полу и открывает светящееся пространство внизу, а другая «застегивает» внутреннюю стену.
Кстати, это уже не первая подобная работа Чиннека. Ранее он уже создавал «дом на молнии» в родном Кенте.
Екатерина Гура