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15:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит сказочное здание без единой прямой линии (фото)

Сложно поверить, что оно настоящее.

В 2005 году в центре немецкого города Магдебург было построено очень необычное здание под названием «Зеленая цитадель». Его автором стал прославленный австрийский архитектор и художник Фриденсрайх Хундертвассер, который, к сожалению, так и не увидел свое последнее детище — он умер за пять лет до окончания строительства.

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Изначально местные власти просили Хундертвассера просто прилично оформить или перестроить панельный дом времен ГДР, но позже стало понятно, что его легче снести, и этом месте возвести новый.

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Так в центре города появилась «Зеленая цитадель», напоминающая нечто сюрреалистичное и сказочное. В розовом здании, построенном в виде полукруга, есть 900 окон трехста разных видов: то есть одинаковые встречаются всего по три раза. Также здесь есть 150 колонн, и все они отличаются друг от друга.

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В доме практически невозможно встретить ровные линии — кажется, будто здание колышется на ветру или танцует: окна, двери, балконы и элементы декора здесь разных форм и размеров.

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В здании находятся отель на 42 номера, театр, офисы, магазины, детский сад, 55 квартир и подземный гараж. Каждое помещение оформлено индивидуально и полностью соответствует безумному облику фасада.

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Свое название «Зеленая цитадель» получила из-за большого количества разной растительности — деревьев, кустарников, цветов, которые растут не только вокруг здания, но и на нем. Зеленью укрыты крыша, балконы, стены, а некоторые деревья выглядывают прямо из окон квартир.

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Волшебный дом обошелся в 27 миллионов евро, но оно явно того стоило. Сейчас «Зеленая цитадель» является одной из главных достопримечательностей города.

Екатерина Гура

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