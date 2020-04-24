15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены свидетельства старой трагедии с метеоритом
Она произошла 132 года назад на территории Ирака.
Впервые в истории ученым удалось установить личности людей, погибших
Небесные камни угрожают Земле постоянно. Каждый день планету атакуют миллионы метеоров. Почти все они сгорают в атмосфере, но самые крупные падают на поверхность. Вероятно, в прошлом люди не раз гибли от метеоритов, но достоверных свидетельств таких несчастных случаев не было.
Теперь такие доказательства обнаружены в Государственном архиве президента Турецкой Республики. Согласно документам, 22 августа 1888 года падающий метеорит убил одного человека и привел к параличу еще одного возле города Сулеймания (теперь это территория Ирака).
Об этом событии говорится сразу в трех отчетах, написанных на османском языке. Документы были оцифрованы и стали доступны исследователям из разных стран только недавно, говорится в статье, опубликованной в Meteoritics & Planetary Science.
Согласно отчетам, около 20:30 в небе над деревней появились большие огненные шары. Они падали «как дождь» в течение 10 минут. Пострадали не только люди, но и урожай, что говорит об ударной волне.
Ученые считают, что в архивах, которые еще не оцифрованы, может содержаться больше подобных записей.
Анна Лысенко