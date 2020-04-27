18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец открыл у себя во дворе ресторан для белок
Там есть специальные столы, особое меню и даже
Житель американского города
Территорию заведения Джеймс обнес забором, а внутри расставил специальную мебель — миниатюрные столы для пикника.
Джеймс также разработал особое меню для посетителей, куда вошли орехи, яблоки, ассорти из различных семян, корки от пиццы и зачерствевший хлеб.
И, надо признать, отбоя от посетителей у начинающего ресторатора нет — вместе с белками в ресторане Джеймса перекусывают и многочисленные птицы.
Вриланд поставил рядом с «заведением» камеру и теперь ведет обеденные стримы у себя в соцсетях.
Екатерина Гура