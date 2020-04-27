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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец открыл у себя во дворе ресторан для белок

Там есть специальные столы, особое меню и даже мини-вешалки.

Житель американского города Оук-Парк по имени Джеймс Вриланд сидя на самоизоляции решил заняться ресторанным бизнесом. Правда, довольно специфичным. У себя на лужайке он открыл общепит для белок под названием Maison de noix («Ореховый дом»)

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Территорию заведения Джеймс обнес забором, а внутри расставил специальную мебель — миниатюрные столы для пикника.

Джеймс также разработал особое меню для посетителей, куда вошли орехи, яблоки, ассорти из различных семян, корки от пиццы и зачерствевший хлеб.

И, надо признать, отбоя от посетителей у начинающего ресторатора нет — вместе с белками в ресторане Джеймса перекусывают и многочисленные птицы.

Вриланд поставил рядом с «заведением» камеру и теперь ведет обеденные стримы у себя в соцсетях.

Екатерина Гура

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