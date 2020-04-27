Семья погибшего солдата впервые за 90 лет открыла его чемодан

Британский историк Дэн Хилл поделился в соцсетях интересной историей. Пару лет назад к нему обратился 80-летний пенсионер по имени Джон, который передал ему чемодан своего дяди, погибшего в Первой мировой войне, с просьбой узнать побольше информации о предке.
Как оказалось, чемодан молодого солдата Теда Эмброуза хранился на чердаке дома его матери более 90 лет, и за это время его ни разу никто не открыл.
Рядовой Тед Эмброуз был старшим из шести детей в семье. Он погиб в 1916 году от многочисленных ранений, полученных в битве при Сомме. После смерти парня его семья получила из госпиталя чемодан с его личными вещами, но убитые горем родители так и не решились его открыть. Вместо этого он был отправлен на чердак, где пролежал почти век. В итоге на чемодан наткнулся 80-летний племянник Теда, который и отнес находку историку.
В кожаном кейсе были обнаружены нетронутый временем стандартный мужской набор того времени: письма от родных, брошь с портретом возлюбленной по имени Глэдис, сигареты, молитвенник и другие памятные вещи, пишет The Sun.
Хиллу удалось выяснить, что Эмброуз отправился на линию фронта с Шестым Белдфордширским полком после девяти месяцев обучения. За время службы он был ранен несколько раз и даже успел переболеть корью незадолго до своей гибели.
Вместе с ним в тот роковой день в 1916 году в его полку также погибли и были ранены больше ста человек.
Историк отметил, что за время войны Тед ничем не отличился и был обычным молодым парнем из небольшой деревушки в Хартфордшире, но он мужественно выполнял свой долг. С тех пор как Дэн познакомился с его историей, он всегда навещает могилу солдата, если оказывается неподалеку.